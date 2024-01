Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Mohlsdorf-Teichwolframsdorf hat trotz schwerer Jahre einige Projekte fertigstellen können. Doch Ende 2023 tat sich ein neues Problem auf.

Der große Schock kam für die Mohlsdorf-Teichwolframsdorfer Bürgermeisterin, Petra Pampel (IWA-Pro Region – Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit), Ende 2023. Bei Arbeiten am Spielplatz und den Außenanlagen im Kindergarten Gänseblümchen in Waltersdorf – einem von drei in der Gemeinde – tat sich ein großes Loch auf. Und das fast wortwörtlich, denn durch die Arbeiten sackte überraschend der Boden in einem der Gruppenräume des Kindergartens gewaltig ab. Eine Untersuchung später brachte Klarheit warum: Die Holzbalken, die ihn tragen, sind völlig verfault, weil von irgendwoher Wasser eindringt. Sie können den Fußboden nicht mehr halten.