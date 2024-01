Greiz. Täubert Concept bringt Reiner Calmund als Redner in die Greizer Vogtlandhalle. Warum nicht nur Unternehmer und Führungskräfte den Wirtschaftskongress besuchen sollten.

Michael Täubert will die Wirtschaft im Vogtland ankurbeln. Sein Geheimrezept lautet: Positive Energie verbreiten. Deshalb hat seine Veranstaltungsagentur Täubert Concept in diesem Jahr keine Haus- und Gartenmesse organisiert, sondern den ersten Wirtschaftskongress dieser Art in Greiz am 13. April in der Vogtlandhalle Greiz.