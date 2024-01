Greiz-Zeulenroda-Triebes. Ein Konzert mit Semino Rossi und ein Lagerfeuer mit Folgen: Die Meldungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region

Betrüger geben sich gegenüber einer Greizerin als Windows-Mitarbeiter aus

Als eine 74-Jährige am Montag, 29. Januar, auf ihrem Computer im Internet surfte, wurde nach Mitteilung der Polizei plötzlich ihr PC gesperrt. Eine Meldung auf dem Bildschirm forderte sie auf, den IT-Support von Windows zu kontaktieren. Als sie unter der angegebenen Nummer tat, meldete sich ein Unbekannter und gab sich als Windows-Mitarbeiter aus. Sie solle ihm Zugriff auf den Rechner gewähren und ihre Kontodaten inklusive TAN-Nummer mitteilen. Als der Unbekannte sie auch noch aufforderte, Gutscheine für eine Spielkonsole zu kaufen, wurde die Frau stutzig und legte auf. In der Folge stellte die Greizerin fest, dass man versucht hatte, von ihrem Konto einen hohen dreistelligen Betrag zu überweisen, was die Bank aber verweigerte. Ein finanzieller Schaden entstand glücklicherweise also nicht. Die Polizei warnt aus diesem Grund noch einmal davor, persönliche Daten oder Kontozugangsdaten an fremde Personen zu übermitteln.

Gala-Abend mit Semino Rossi in der Vogtlandhalle Greiz

Zu einem Konzert mit dem Schlagersänger Semino Rossi wird am 15. März in die Vogtlandhalle in Greiz eingeladen. Ab 19.30 Uhr tritt dort der mehrfach ausgezeichnete Sänger auf, er auch schon einen Echo bekam. Der ursprünglich aus Argentinien stammende Sänger kam 1985 nach Österreich und ging seiner Liebe zur Musik zunächst als Straßenmusiker nach. Sein Durchbruch in Deutschland gelang ihm 2004 beim Winterfest der Volksmusik. Seitdem begeistere er mit Schlagermusik, die seine ganz persönliche Note trage: Lateinamerikanische Rhythmen, internationaler Pop, und Schlager, der zum Tanzen und Mitklatschen einlädt, schreiben die Organisatoren. Tickets gibt es unter anderem unter www.eventim.de, in der Tourist-Information Greiz oder direkt in der Vogtlandhalle (Telefonnummer: 03661/62 88 0).

Puppentheater in Greiz ist abgesagt

Das Puppentheater mit Kaspers Märchenstube aus Crimmitschau, das am Samstag in der Vogtlandhalle Greiz geplant war, fällt aus. Das teilt die Vogtlandhalle am Dienstag mit. Einen neuen Termin wolle man zeitnah bekannt geben.

Bildhauer beim Schlossgespräch in Greiz

„Heilung der entseelten Welt? Über das Schaffen des Bildhauers Volkmar Kühn in Mildenfurth“: Unter diesem Thema steht das Schlossgespräch, das für den Samstag, 3. Februar, auf dem Oberen Schloss geplant ist. Ab 17 Uhr lädt dazu der Förderverein Oberes Schloss ein. Der Referent, Sebastian Schopplich (Vorstandsvorsitzender des Freundeskreises Museum Reichenfels-Hohenleuben), ist dem Schaffen Volkmar Kühns seit bald 30 Jahren verbunden und würdigte dessen Werk bereits als Herausgeber mehrerer ihm gewidmeter Publikationen. Im Schloßgespräch mit dem Künstler Kühn sollen einige Quellen und markante Stränge des Kühnschen Œuvres dargelegt und dessen weit über Thüringen hinausweisende Bedeutung aufgezeigt werden.

Wohnwagen am Stausee Albersdorf aufgebrochen

Im Zeitraum zwischen dem 22. und dem 28. Januar wurde laut Polizeibericht durch einen Unbekannten der Wohnwagen eines 57-jährigen Mannes aufgebrochen. Der Wohnwagen war am Stausee in Albersdorf abgestellt. Der Täter beschädigte dabei eine Fensterscheibe und durchwühlte ihn, fand wohl aber nichts, was er stehlen konnte. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Lagerfeuer in Gauern mit Folgen

Zu einem angeblichen Hausbrand rückten Polizisten am Montag, 29. Januar, gegen 19.35 Uhr in Gauern aus. Vor Ort stellte sich aber für Polizei und Feuerwehr heraus, dass kein Haus brannte, sondern ein 39-Jähriger Holzpaletten verbrannte. Durch den Schein des Feuers hatten Anwohner den Hausbrand vermutet. Jedoch stellten die Beamten fest, dass in den Holzpaletten umweltschädliche Stoffe waren, die sich durch die große Rauchwolke ausbreiteten. Nun werde gegen den 39-Jährigen wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Abfällen ermittelt, was nach dem Strafgesetzbuch eine Straftat darstelle.

Zeulenrodaer hat Drogen im Blut

Vermutlich mit Drogen im Blut erwischten Polizeibeamte am Montag, 29. Januar, gegen 18.30 Uhr einen 46-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Plauener Straße in Zeulenroda. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, nun werde wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt.