Greiz. Vier Männer haben in Greiz am Dienstagabend einen 29 Jahre alten Mann niedergeschlagen. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

In Greiz ist am Dienstagabend ein 29 Jahre alter Mann von vier Männern im Alter von 32, 24, 23 und 22 Jahren angegriffen und verletzt worden. Laut Angaben der Polizei war er zusammen mit seiner 19 Jahre alten Begleiterin am Puschkinplatz unterwegs. Gegen 21 Uhr rief er den Notruf der Polizei.

Die eingeleitete Fahndung führte zur Ergreifung der Täter, gegen die nun ein Ermittlungsverfahren läuft. Zu den Hintergründen des Angriffes machte die Polizei keine Angaben.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

