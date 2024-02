Greiz/Zeulenroda-Triebes. Ein Konzert mit Fantasy und eine leicht verletzte Person nach Unfall: die Nachrichten und Ankündigungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region.

Die Nachrichten, Meldungen und Ankündigungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region:

Schlager-Duo Fantasy gibt Konzert in Greiz

Die Sänger Martin Hein und Fredi Malinowski sind besser unter ihrem Duo-Namen Fantasy bekannt und als Schlagersänger schon seit rund 25 Jahren unterwegs. Am Sonntag, 4. Februar, ab 16 Uhr laden sie alle Fans zur großen Schlagerparty in die Vogtlandhalle Greiz ein und haben mit Mela Rose und Sandro auch zwei spezielle Gäste mitgebracht. Tickets gibt es in der Vogtlandhalle Greiz (Telefonnummer: 03661/62 880) oder in der Tourist-Information Greiz (Telefonnummer: 03661/703 293) sowie bei eventim.

Schulen in Greiz und Zeulenroda öffnen ihre Türen für alle Neugierigen

Am Samstag, 3. Februar, laden sowohl das Gymnasium Zeulenroda als auch das in Greiz zu einem Tag der offenen Tür ein, jeweils von 9 bis 12 Uhr. Die Schüler und Lehrer wollen mit mehreren Angeboten ihre Schule vorstellen, etwa Ergebnisse aus der Projektwoche. Lehrer und Schulleitung stehen für Gespräche zur Verfügung. In Greiz findet ab 10 Uhr in der Aula eine Informationsveranstaltung zum Übergang auf das Gymnasium statt. Außerdem gibt es in Greiz am 7. Februar zwischen 8 und 11.30 Uhr einen Schnuppertag für Viertklässler.

Rock-Konzert in der Kulturgarage in Greiz

Ska und Rocksteady aus Berlin steht beim Konzert der „Les Calcatoggios“ an, wenn sie am Samstag, 3. Februar, in der Kulturgarage des Vereins Alte Papierfabrik Greiz in der Mylauer Straße auftreten wollen. Los geht es um 20 Uhr. „Auf Korsika auf einem Campingplatz im Örtchen ‚Calcatoggio‘ lernten sich 1998 fünf junge Berliner kennen. Sie beschlossen eine Band zu gründen und der Plan ging auf. Seit nunmehr 20 Jahren mischen Les Calcatoggios in der Berliner Ska-Szene mit“, schreiben die Veranstalter. Inzwischen seien sie aber auch weit darüber hinaus bekannt, spielten auch schon in Paris, Barcelona oder Valencia und nun auch in Greiz.

Barbara Henniger und die Märchen der Grimms: Dienstagsführung im Sommerpalais Greiz

Die nächste Dienstagsführung durch die Ausstellungen im Sommerpalais dreht sich ganz um die Karikaturistin Barbara Henniger und die alten Meister. Ab 12.30 Uhr will man zeigen, wie die Künstlerin mit bewussten Verfremdungen mehrere berühmte Gemälde als Vorlage für ihre Cartoons nutzte. Diese werden mit Bildvergleich zum Original vorgestellt. Zu den älteren Vorlagen gehören aber auch Grimms Märchen. Welche neuen Deutungen die Künstlerin wählte und wie sie diese umsetzte, wird an den Beispielen der Ausstellung erläutert.

Reparieren statt wegwerfen im 10arium Greiz

Die „Reparierbar“ findet wieder am Dienstag, 6. Februar, im 10arium in der Friedrich-Naumann-Straße in Greiz statt. Dort kann man viele alte Geräte reparieren lassen, bevor sie im Müll landen. Ob Fahrräder, Lichterbögen oder andere Elektrokleingeräte – alles, was kaputt ist, habe gute Chancen repariert zu werden, schreiben die Veranstalter. Nur Handys und Computertechnik sind an diesem einen Termin nicht möglich. Fragen und Absprachen bitte an info@10arium.de.

Weitere Nachrichten aus der Region

Automat in Langenwolschendorf aufgebrochen – wenig Beute, großer Schaden

Am Dienstag, 30. Januar, brachen Unbekannte laut Polizeibericht einen Lebensmittelautomaten in Langenwolschendorf Am Schafteich auf. Sie betraten den Vorraum, hebelten anschließend die Geldkassette des Automaten auf und entwendeten diese. Ihre Beute: gerade einmal circa 100 Euro in Münzgeld bei einem Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer: 03661/62 10.

Ohne Versicherung auf dem Roller in Greiz unterwegs

Am Dienstag, 30. Januar, gegen 10.50 Uhr kontrollierten Greizer Polizisten einen 26-jährigen E-Rollerfahrer und stellten dabei fest, dass er keine Versicherung für das Fahrzeug hatte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Verkehrsunfall in Ronneburg mit einer leichtverletzten Person

Einen Leichtverletzten gab es nach einem Unfall am Dienstag, 30. Januar, gegen 11.15 Uhr in der Borngasse Ronneburg. Dort kollidierte ein 45-Jähriger mit seinem Auto mit einem anderen, das parkte, und fuhr in der Folge auch gegen eine Fassade. Zudem wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Der 45-Jährige wurden durch den Unfall leicht verletzt. Allerdings entstand laut Polizei ein nicht unerheblicher Sachschaden. Die Geraer Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallgeschehen auf.