Greiz. Christian Rehm und die Spanierin Elba Emilia Lage Plaza sind das aktuelle Greizer Prinzenpaar. Wie sie den GFG-Schürzenball feierten.

Neu beim Schürzenball der Greizer Faschingsgesellschaft (GFG) war am Samstagabend, 3. Februar, in der Kurt-Rödel-Halle in Greiz nicht nur das Motto „GFG, Skandale, Sterne – seh’n wir in der BRAWO gerne“, sondern auch das Prinzenpaar der aktuellen Saison: Prinz Christian III. und Prinzessin Emili I. alias Christian Rehm und Elba Emilia Lage Plaza.