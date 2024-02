Münchenbernsdorf. Wann die öffentliche Ratssitzung geplant ist und welche Punkte außerdem auf der Tagesordnung stehen.

Der Stadtrat von Münchenbernsdorf will in seiner öffentlichen Sitzung am kommenden Dienstag, 6. Februar, ab 19 Uhr, im Vereinszimmer des Kulturhauses den Haushaltsplan 2024 für die Kleinstadt beschließen. Außerdem wolle man sich zum Umzug des Jugendclubs verständigen. Momentan ist dieser im Kulturhaus in der Geraer Straße untergebracht.