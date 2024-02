Greiz. Warum die Förderung der Vogtlandhalle durch die Sparkasse Gera-Greiz so wichtig ist.

Kultur ist nichts, was man einfach so weglassen kann. Das haben wir alle während der Corona-Zeit gemerkt. Ohne Kultur fehlt ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Daher ist der Sponsorenvertrag mit der Sparkasse Gera-Greiz für die Vogtlandhalle und für uns alle so bedeutsam.