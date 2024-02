Münchenbernsdorf. Am Standort der Regelschule sollen künftig auch die Grundschüler unterrichtet werden. Was die nächsten Etappen sind und wie man in der Schule das Bauen erlebt.

Wenn die Regelschüler aus den Klassenzimmerfenstern auf die Fläche schauen, die früher ihr Schulhof war, können sie jetzt schon die ersten Wandteile der neuen Aula sehen. Sie wird gerade montiert. Eine Schülerin der Klassenstufe zehn hat das Baugeschehen im Blick und dokumentiert es mit ihrer Projektarbeit.