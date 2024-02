Greiz/Zeulenroda-Triebes. Ein 18-Jähriger, der ohne Versicherung fährt, und ein Theaterstück mit Gefangenen: die Meldungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Umgebung.

Das sind die Nachrichten, Polizeimeldungen und Ankündigungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und die Region für Mittwoch, 7. Februar.

18-Jähriger in Zeulenroda ohne Fahrzeugversicherung unterwegs

Am Montagabend, dem 5. Februar, gegen 19.45 Uhr, fiel Beamten der Polizeiinspektion Greiz nach eigener Mitteilung ein Pkw im Bereich der Bendenreihe in Zeulenroda auf, welcher ein Saisonkennzeichen hatte. Als sie das Auto und den Fahrer kontrollierten, habe sich herausgestellt, dass das Saisonkennzeichen entstempelt war und nur für den Zeitraum April bis Oktober ausgegeben wurde. Der 18-jährige Fahrer war somit ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs und musste seine Fahrt beenden. Ermittelt wird gegen ihn nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Ohne Führerschein, dafür unter Drogeneinfluss in Greiz unterwegs

Einen 26-Jährigen, der nicht in Besitz eines Führerscheins war, dafür aber unter dem Einfluss von Methamphetamin fuhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Greiz am Montag, dem 5. Februar, gegen 21.15 Uhr, in der Reichenbacher Straße in Greiz. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Gegen den jungen Mann werde nunmehr wegen Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt, so der Polizeibericht.

Trödelmarkt in Greiz lädt am Samstag wieder ein

Die Akteure des Greizer Trödelmarktes laden am Samstag, dem 10. Februar, wieder in den Greizer Papiermühlenweg ein. Das Markttreiben im ehemaligen Greika-Werk II/1 findet zwischen 8 und 14 Uhr statt. Die Händler bieten in der Trödelhalle alles an, was die Herzen von Sammlern, Trödelfans und Raritätenjägern höher schlagen lässt – von altehrwürdigen Spielgeräten über Puppen, Porzellan, Bücher, historische Accessoires, Kunstobjekte und technische Gerätschaften bis hin zu aufgearbeitetem Mobiliar aus früheren Zeiten. Selbstverständlich ist auch jeder willkommen, der einfach gerne einmal in Dingen aus Uromas Zeit stöbern möchte. Die Zufahrt ist ausgeschildert, der Eintritt ist frei.

Gemeinderat Langenwetzendorf tagt am Montag

Am Montag, dem 19. Februar, treffen sich die Mitglieder des Langenwetzendorfer Gemeinderats zu ihrer nächsten Sitzung. Sie beginnt um 19 Uhr im Kulturhaus im Ort. Auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils stehen unter anderem eine Bürgerfragestunde, die Erstreckungssatzung für den Ortsteil Kühdorf, die Berufung des Wahlleiters und seines Stellvertreters für die Kommunalwahlen im Mai und Informationen zum Haushaltssicherungskonzept.

„Bibliolog“ im Pfarrhaus in Berga

Im Zentrum eines besonderen Abends, in dem man einmal ganz anders in biblische Geschichten eintauchen kann, steht am 9. Februar, ab 19.30 Uhr, im Pfarrhaus Berga der sogenannte „Bibliolog“. „Diese Methode ist ein Weg, gemeinsam eine biblische Geschichte zu entdecken. Die Teilnehmer versetzen sich dabei in biblische Gestalten hinein. Damit kann man auch die ‚Zwischenräume‘ der Texte mit den eigenen Erfahrungen und der Fantasie füllen“, schreiben die Organisatoren. Auf manche Fragen, die in der Geschichte offen bleiben, könnte so eine persönliche Antwort gefunden werden. „Durch die Methode kann man einen lebendigen Zugang zu den alten Texten finden und die Bedeutung der Bibel für das eigene Leben neu entdecken“, erklärt Pfarrer Michel Debus, der zusammen mit Uwe Großer diesen Abend leiten wird. Weitere Termine mit jeweils anderen Geschichten sind am 8. März im Pfarrhaus Tschirma und am 31. Mai im Pfarrhaus in Langenwetzendorf.

Weitere Nachrichten aus der Region

Theatergruppe der JVA Hohenleuben zeigt „Adams Äpfel“ in der Greizer Vogtlandhalle

Am Donnerstag, dem 8. Februar, ab 19.30 Uhr, präsentieren die Theatergruppe der Justizvollzugsanstalt (JVA) Hohenleuben und der Kulturförderverein der Vogtlandhalle Greiz die Komödie „Adams Äpfel“. Inhaftierte der JVA Hohenleuben haben gemeinsam mit Unterstützung des Kleinauftheaters in Greiz und des Kulturvereins „Alte Papierfabrik“ ein beeindruckendes Theaterstück einstudiert. „Die Aufführung ist nicht nur unterhaltsam, sondern setzt auch einen wichtigen Impuls in Richtung Resozialisierung und Unrechtsbewusstsein“, heißt es in der Einladung. Die Komödie „Adams Äpfel“ handelt von dem ehemaligen Neonazi Adam, der nach einer Haftstrafe zur Resozialisierung zu dem Pfarrer Ivan Fjelsted kommt. Dort trifft er auf Gunnar und Khalid, zwei weitere ehemalige Straftäter, die sich in der skurrilen Obhut von Ivan wohlfühlen und freiwillig länger bleiben. Ivan weigert sich, die Tatsache anzuerkennen, dass trotz seiner vermeintlichen Erfolge bei der Resozialisierung Gunnar und Khalid weiterhin kriminelle Aktivitäten ausführen. Als Adam Ivan dazu zwingen will, die Wahrheit zu erkennen, löst er eine Kettenreaktion aus. Das Stück thematisiert auf humorvolle Weise die Themen Resozialisierung, Straftataufarbeitung, Vorurteile und die Wahrnehmung von Realität. Tickets gibt es in der Vogtlandhalle Greiz (Telefonnummer: 03661/62 880) oder in der Tourist-Information Greiz (Telefonnummer: 03661/703 292 oder -293).

Kleintiermarkt in Greiz-Moschwitz

Einen Kleintiermarkt organisieren die Mitglieder des Rassegeflügelzuchtvereins Moschwitz wieder am Sonntag, 11. Februar, zwischen 8 und 12 Uhr im Spartenheim in Moschwitz.

Unbekannte brechen in Crimla in Gärten ein

Zwischen Samstag, dem 3. Februar, und Montag, dem 5. Februar, brachen Unbekannte in fünf Gärten einer Anlage bei Crimla (Wünschendorf) ein. Sie stahlen laut Polizei unter anderem Kabeltrommeln und Verteilerdosen – es entstand ein Schaden von circa 600 Euro. Durch die Auf- und Einbrüche entstand außerdem ein Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

Diebe pumpen in Wolfsgefährt 100 Liter Diesel aus einem Bagger

Etwa 100 Liter Diesel zapften Unbekannte zwischen Freitag, dem 2. Februar, und Montag, dem 5. Februar, von einem Bagger ab und entkamen anschließend unerkannt. Der Bagger stand auf einem Feld entlang der Bundesstraße 92 bei Wolfsgefährt. Wer die Diebe sind, ist laut Polizei derzeit unbekannt. Sie bittet deswegen um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0365/82 90.