Greiz. Der Kandidat der IWA Pro Region Philipp Wünsch will in Greiz die Straßen sanieren. Bei Entscheidungen will er die Bürger aktiv einbinden und für mehr Transparenz in der Kommunikation sorgen.

Philipp Wünsch aus Greiz will Bürgermeister werden.

Er sitzt für die IWA Pro Region im Greizer Stadtrat.

Transparenz und Bürgerversammlungen stehen auf seiner Agenda.