Greiz. Joel Rosemann ist ein echter Freak in Sachen Modelleisenbahn. Das jüngste Mitglied im Greizer Modellbahnclub ist am Wochenende in Aktion.

Wenn der Greizer Modellbahnclub Elsterbrücke, der im vergangenen Jahr 60 Jahre alt wurde, am 10. und 11. Februar sowie am 17. und 18. Februar jeweils von 10 bis 18 Uhr wieder die Modellbahnfreunde in die Vereinsräume nahe dem Greizer Bahnhof einlädt, dann ist auch Joel Rosemann mit von der Partie. Der 13-Jährige ist weithin der einzige, der in der Riege des Clubs noch keine grauen Haare hat. Denn die Faszination Modelleisenbahn ist in die Jahre gekommen – zumindest wenn man sich die engagierten Modellbahner anschaut, die hier die Schauwochenenden vorbereiten.