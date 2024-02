Zeulenroda-Triebes/ Bernsgrün. Zeulenroda-Triebeser bietet der Kommune Geld für eine Einverständniserklärung zur Windenergie, die aber hat einen Beschluss gefasst

Rudolf Haußner aus Zeulenroda-Triebes hat in einem Leserbrief an die Ostthüringer Zeitung behauptet, dass die Stadt Zeulenroda-Triebes 75.000 Euro verschenken würde. Das Geld würde die Stadt jährlich erhalten können, wenn sie eine Einverständniserklärung der örtlichen Verwaltung unterschreiben würde. Dadurch soll verhindert werden, dass nach Baubeginn noch Klagen gegen das Vorhaben erhoben werden, die zu einer teuren Bauunterbrechung führen könnten. Auf die Baugenehmigung für die in Bernsgrün geplanten fünf Windräder habe diese Erklärung keinen Einfluss, denn die sei bereits vom von der überörtlichen Planungsbehörde erteilt worden.