Am Freitag, dem 1. März, präsentieren sich um 19.30 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz" eine Reihe der besten deutschen Travestiekünstler. Zu erleben ist eine farbenfrohe Show voller Humor und Überraschungen. "Zauber der Travestie - Das Original" ist eine Erfolgsproduktion, die ein neues Cabaret-Programm in Greiz präsentiert. © Zauber der Travestie | Christian Kaus