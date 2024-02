Pahren. Annika Stahl lebt für den Karneval: Fasching bedeutet Freiheit. 130 Mitglieder bilden eine große närrische Familie.

Die junge Karnevalistin Annika Stahl aus Pahren hat sich seit 16 Jahren dem närrischen Treiben verschrieben. „Ich bin damit aufgewachsen und kenne es nicht anders“, sagt die 21-Jährige. Auch wenn sie es so von ihrer Familie vorgelebt bekommen hat, brennt Annika Stahl für den Karneval. „Es ist das Gefühl der Gemeinschaft, was so besonders ist.“ Die 21-Jährige trainiert die jüngsten Mitglieder des Pahrener Karnevalclubs (PKC), die Tanzgeister, gemeinsam mit Luisa Junger. Freundschaften seien über die Jahre entstanden.