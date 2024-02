Pahren. Was die Redakteurin Conni Winkler von den Karnevalisten in Pahren gelernt hat und warum man einfach mal feiern muss.

Einfach alles vergessen. Gute Laune auf Knopfdruck. Licht an. Die Show beginnt. Es ist Fasching im Kreis Greiz. Dass die Menschen auch mal wieder Lachen wollen, ist völlig verständlich. Einfach mal zum Lachen nicht in den Keller gehen, weil alles auf der Welt und in der eigenen kleinen Blase so schrecklich ist, sondern raus ins Leben und gemeinsam feiern. Rein ins Kostüm und mal jemand anderes sein. Fasching befreit.