Greiz. Entschlammung im Fürstlich Greizer Park für 3,3 Millionen gestartet: Amphibienfahrzeug im Einsatz für sauberen See.

Die Vorbereitungsarbeiten für die Entschlammung des acht Hektar großen Sees im Fürstlich Greizer Park sind angelaufen. Am nördlichen Parkeingang hat die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten in den letzten Tagen eine Baustraße bis zum Seeufer errichten lassen. Auch die ersten Maschinen der umfangreichen Aufbereitungsanlage für den Schlamm sind bereits aufgestellt. Im ersten Schritt, der Vorreinigung, wird der Teich derzeit mit einem Amphibienfahrzeug nach größeren Gegenständen durchkämmt.

Baustelle am See im Fürstlich Greizer Park. © Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten | Mario Männel

Nördlicher Zugang zum Fürstlich Greizer Park eingeschränkt

Die Bauarbeiten sind mit Einschränkungen verbunden. Wochentags muss der nördliche Parkeingang mit Bahnübergang nun bis zum Abschluss der Maßnahmen 2025 gesperrt bleiben, an den Wochenenden wird jedoch der Zugang über eine kleine Baustellenumgehung ermöglicht. Eine Umrundung des Parksees ist während der Entschlammung nicht möglich.

Die Parksee-Entschlammung kostet 3,3 Millionen Euro. Die STSG erhält dafür eine Förderung des Bundesamts für Bauwesen und Raumordnung in Höhe von 3 Millionen Euro im Rahmen des Programms „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“. Nach Abschluss der Maßnahmen wird der See stellenweise mehr als einen Meter tiefer sein als bisher und intakte Uferbefestigungen haben. Das Projekt dient zugleich der ökologischen und der gartenkünstlerischen Wiederherstellung des Parksees.

red