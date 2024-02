Greiz. Kreis Greiz ist im Sportfieber. Die Förderung für überregional bedeutsame Wettkämpfe ist gesichert.

Sportakteure im Kreis Greiz erhalten Geld vom Landkreis für ihre Events. Der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport hat kürzlich die Höhe der Fördermittel beschlossen und bekannt gegeben.

Ringen in Greiz 1. Bundesliga Ost im Oktober letzten Jahres: Freistil 57 kg - Razvan-Marian Kovacs (RSV Rotation Greiz - Rotes Trikot) gewinnt den Kampf gegen Alexander Tonn (KG Baienfurt/Ravensburg - Blaues Trikot) mit 16:0. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Gemäß der gültigen Förderrichtlinie des Landkreises Greiz für Kunst, Kultur, Sport und Denkmalschutz – Teil II (Sport) bewilligt der Ausschuss im Bereich der Förderung Sportveranstaltungen mit überregionaler Bedeutung für die Mitteldeutschen Meisterschaften im Ringen am 17. Februar, ausgerichtet vom RSV Rotation Greiz, einen Zuschuss in Höhe von 500 Euro.

Auch das 29. Ranglistenturnier im Florett- und Degenfechten um den Osterburg-Pokal und den Thüringen-Pokal am 25. Februar in Harpersdorf hat überregionale Bedeutung. Deshalb bekommt der TuS Osterburg Weida einen Zuschuss in Höhe von 750 Euro.

Auch der Pferdesportverein (PSV) Merkendorf bekommt für die zehnten Mitteldeutschen Reitertage am 2. August einen Zuschuss als Festbetrag in Höhe von 2500 Euro. Die Ausrichtung des Turniers kostet insgesamt über 43.000 Euro.

MC Wildetaube-Vereinsmitglied Sandro Bergau bei der Grabfeldrallye 2023. Im September flitzen die Boliden wieder durch Wildetaube. © MC Wildetaube | Luis Giuliano Viertel

Die zweite RSC Rallye Wildetaube am 30. September, veranstaltet vom Motorsportclub Wildetaube-Langenwetzendorf, bekommt für ihr Event 1.650 Euro. Für die Rallye fallen insgesamt Kosten von über 28.000 Euro an.

Die zehnte Greizer Herbstwanderung, organisiert vom Wanderverein Greiz, bekommt 300 Euro für ihre überregional bedeutsame Wanderung am 28. September.