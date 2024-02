Greiz. Mit 21 Wagen von befreundeten Vereinen hat man in Greiz einen stressfreien Rosenmontag gefeiert – selbst Faschingsmuffel reißt es da mit.

Es ist mittlerweile bekannt, dass die fünfte nicht unbedingt die beliebteste Jahreszeit bei mir ist. Eiegntlich bin ich kein Faschingsnarr. Aber ehrlich: Der 26. Rosenmontagszug in Greiz hat auch auf mich wieder eine gewisse Faszination ausgeübt. So viel Lebensfreude auf einen Haufen – pardon in einem Umzug – erlebt man hierzulande nicht oft.