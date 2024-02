Linda. Alexander Zill (parteilos) will unter dem Motto „Neue Ideen für den Landkreis Greiz“ den Landkreis zukunftssicher aufstellen

Am 26. Mai dieses Jahres wird im Landkreis Greiz ein neuer Landrat oder eine neue Landrätin gewählt. Dieses Amt hat seit 1994 Martina Schweinsburg von der CDU inne. Doch aufgrund der Altersgrenze darf die langjährige Politikerin nicht erneut kandidieren. Sie will stattdessen in den Landtag einziehen, wo es keine Altersbeschränkung gibt. Um ihre Nachfolge bewerben sich bisher Ulli Schäfer (CDU) und Jens Geißler (IWA).