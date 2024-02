Kleintierzüchter aus Gera, Landkreis Greiz und Altenburger Land bei traditionsreicher Veranstaltung

Traditionell am Faschingsdienstag lädt der Großensteiner Geflügelzuchtverein und der Pölziger Kaninchenzuchtverein zu Taubenmarkt und Kleintierbörse in die Vereinsräume in Pölzig ein. Das Handeln, Tauschen und Kaufen von Kleintieren hat hier eine lange Geschichte. Schon im Jahr 1899 haben beim ersten Taubenmarkt die beliebten Zuchtvögel die Besitzer gewechselt. Roland König (links), vom Rassekaninchenzuchtverein T154 Ronneburg, beschäftigt sich schon seit 1960 mit der Kaninchenzucht. Thomas Weise (Mitte) aus Nobitz und Herbert Senf aus Gera-Lessen nehmen ein Marburger Feh Kaninchen aus dessen Zucht in Augenschein.