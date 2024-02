Ronneburg. Warum die Entscheidung zur Vermietung der Bogenbinderhalle diesmal nicht zu entschuldigen sei.

Die Stadtverwaltung Ronneburg stellt am Aschermittwoch rechten Gruppierungen erneut einen Veranstaltungsraum für eine propagandistische Veranstaltung zur Verfügung. Das erklärt die Links-Fraktion im Ronneburger Stadtrat in einer Pressemitteilung vom 13. Februar 2024. Dies sei schon im Vorjahr geschehen und sei von der Fraktion damals kritisiert worden. „Die Bürgermeisterin hatte damals argumentiert, den Inhalt und das Ziel der Veranstaltung nicht richtig eingeschätzt zu haben. Sie versicherte, dass sich eine solche Vermietung nicht wiederholen werde“, heißt es in der Mitteilung.