Greiz. Loreen Hetzheim aus Greiz weiht die Gäste zur Schlossführung in ihre geheimsten Erinnerungen ein. Das Wiederkommen wird zum Muss

Knapp zwei Stunden führte die gebürtige Greizerin, Loreen Hetzheim, am Sonnabend, dem 17. Februar, ihre Gäste durch die Schlossanlage im Oberen Schloss in Greiz. Kaum haben die 20 Besucher sich mit lautem Beifall als Dank für die interessante Schlossführung von der jungen Frau verabschiedet, erklomm auch schon eine schnaufende Kinderschar den steilen Berg zum Oberen Schloss. Sie begaben sich auf Schatzsuche in dem denkmalgeschützten Gemäuer, zusammen mit der ehrenamtlichen Gästeführerin.