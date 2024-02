Münchenbernsdorf. Warum die Aufgabe einer Gaststätte zwei städtischen Mietern mehr Platz gibt und welche Chance der Umzug außerdem bietet.

Für junge Leute in Münchenbernsdorf gibt es bald eine neue Adresse. Der Jugendclub zieht von einer städtischen Immobilie in eine andere und bekommt damit mehr Platz. Heute noch im Kulturhaus in der Geraer Straße beheimatet, soll er am 1. März in den Räumen des bisherigen Sportheims im Objekt der Turnhalle an der Gabelsberger Straße öffnen.