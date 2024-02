Greiz. Der Töpfermeister Ralf Naundorf könnte sich zur Ruhe setzen, doch daran verschwendet er keinen Gedanken. Sein Domizil ist in Waldhaus.

’S is Feieromd – dieses Volkslied aus dem Erzgebirge stimmte der Männergesangsverein Raasdorf unter der Leitung von Uwe Ablaß neben weiteren Liedern für ihren Jubilar Ralf Naundorf an, der am Freitagabend in großer Runde seinen 65. Geburtstag feierte. Für den weithin bekannten Töpfermeister aus Waldhaus trifft die Aussage dieses Liedes allerdings nicht ganz zu, denn der umtriebige Mann mit dem Rauschbart will weiterhin noch viele berufliche Projekte verwirklichen.