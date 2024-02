Zeulenroda-Triebes. Protagonisten feiern zur Konzertsaisoneröffnung im Kulturforum ihr Jubiläum mit dem Publikum zusammen. Musiker sind alle unter 25 Jahre alt

Der erste Konzertabend bei Viva Kulturforum Kreuzkirche Zeulenroda war erfolgreich mit 130 Gästen aus nah und fern. Die Musik von L hoch 2, das sind Lukas Knödler und Lucas Hädrich, sowie vier weitere Musiker aus der Region und einer Crew von Helfern für Licht und Ton, versetzte die anwesenden Besucher in eine derart fröhlich, begeisterte Stimmung, dass an diesen Abend ausgelassen während des Jubiläumskonzertes getanzt wurde. Kurzum, es war ein erfolgreicher Auftakt der Konzertsaison und zugleich ein Jubiläumskonzert von L hoch 2.

Die zwei Musiker, Lukas Knödler und Lucas Hädrich, feierten ihren zweiten Geburtstag. Ein zweiter Geburtstag, das mag nicht viel klingen, aber, wenn eine Band diesen begeht, deren Protagonisten unter 25 sind, dann ist das ein Grund zum Feiern. L hoch 2, das sind Lukas Knödler und Lucas Hädrich, die sich am Zeulenrodaer Gymnasium gegründet haben und hauptsächlich als Duo mit Klavier, Gitarre und Gesang zu erleben sind. Musikalisch bewegen sich die Musiker irgendwo zwischen Blues, Rock’n‘ Roll, Bluegrass und Pop. Seitdem sich die Band vor zwei Jahren gründete, konnten sie schon mehr als 100 kleine und große Auftritte von München bis Berlin absolvieren, im Radio, vor dem sächsischen Ministerpräsidenten oder beim Höhlerfest in Gera spielen. Am Samstag lieferten sie in der Zeulenrodaer Kreuzkirche einen erstklassig musikalischen, unterhaltsamen Abend.