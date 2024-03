Greiz/Zeulenroda-Triebes. Die Polizeimeldungen, Konzertankündigungen und weitere Nachrichten aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region

Das sind die Nachrichten, Meldungen und Ankündigungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region für Samstag, 2. März.

Schlägerei vor dem Greizer Landratsamt

Wie die Polizei informiert, kam es am Donnerstagmittag, 29. Februar, vor dem Landratsamt Greiz zu einer Schlägerei zwischen einem 31-Jährigen und einem 21-Jährigen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten war der 31-jährige Täter bereits geflohen, konnte aber bei anschließenden Fahndungsmaßnahmen aufgegriffen werden. Als man ihn durchsuchte, fand man 22 Gramm Haschisch. Gegen den Mann wird nunmehr wegen Körperverletzung und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt, schreibt die Polizei. Der 21-Jährige wurde ins Krankenhaus Greiz gebracht.

Mann in Greiz gleich zweimal in 90 Minuten mit Alkohol im Blut erwischt

Ein 61-Jähriger wurde laut Polizei am Donnerstag, 29. Februar, gleich zweimal innerhalb von anderthalb Stunden von Polizeibeamten mit erheblichen Mengen Alkohol im Blut erwischt – obwohl er ein Fahrverbot hatte. Wie die Polizei schreibt, wurde er das erste Mal gegen 21 Uhr kontrolliert. Dabei stellte man einen Atemalkoholwert von 1,93 Promille fest, beendete die Weiterfahrt und nahm den Mann mit zur Blutentnahme. Dabei kam auch heraus, dass er eigentlich gar kein Fahrzeug führen dürfte, da bereits ein sechsmonatiges Fahrverbot bestand. Gegen 22 Uhr wurde der Mann entlassen, fiel aber kaum 90 Minuten später einer zweiten Polizeistreife auf. Diesmal zeigte der Atemalkoholtest einen Wert von 1,33 Promille an. Er wurde ein zweites Mal zur Blutentnahme gebracht, die Autoschlüssel wurden sichergestellt und ein weiteres Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Konzert in der Alten Papierfabrik Greiz

Soulmusik aus den Niederlanden gibt es am Samstag, 2. März, beim Konzert von „The Originators“ in der Kulturgarage des Vereins Alte Papierfabrik Greiz in der Mylauer Straße. Ab 20 Uhr spielt die Band erstmals in der Originalbesetzung in Greiz auf. „The Originators aus den Niederlanden zelebrieren den authentischen Sound des 60er-Jahre-Northern Soul, ergänzt durch Ska und Rocksteady“, heißt es in der Ankündigung und weiter: „Mit treibenden Beats, Bläsern und der energetischen Stimme von Frontfrau Penny Ann entstehen tanzbare Songs voller Lebensfreude. Die achtköpfige Band, 2012 gegründet von Chris van de Meer, früher bei Mr. Review, begann mit Covern, entwickelte aber bald eigene Stücke. Nach Singles folgte 2015 das Debütalbum ‚Be my Baby‘“.

Weitere Nachrichten aus der Region

Preisskat im Ratskeller Zeulenroda

Am Mittwoch, 6. März, findet ab 18 Uhr im Ratskeller Zeulenroda ein Preisskat mit großem Jackpot statt. Organisiert wird er vom Skatclub „Karpfenpfeiffer“ Zeulenroda.

Osterwerkstatt im Schullandheim Zeulenroda

Das Team der Diakonie Greiz lädt in den Osterferien vom 25. März bis 5. April zu einem bunten Programm für die Ferienkinder der ersten bis sechsten Klasse ein. In der ersten Woche entsteht im Schullandheim eine Osterwerkstatt. Hier werden Ostereier gefärbt, Osterplätzchen gebacken, Kräuter gesammelt und Ostergestecke gebastelt. In der zweiten Woche geht es hinaus in die Natur. Genutzt wird die waldreiche Umgebung des Schullandheimes für schöne Entdeckungen und kleine Wanderungen, einer Waldrallye, Bogenschießen und dem Besuch des Moorerlebnispfads im Pöllwitzer Wald. Eine Waldführung mit dem Forstamt ist organisiert und es können Waldtiere gebastelt werden. Jeweils von 8 bis 14 Uhr sind die Türen im Schullandheim für die jungen Gäste geöffnet. Anmeldungen sind tage- oder wochenweise unter 036628/8 35 52 oder per Mail an schullandheim@diakonie-greiz.de möglich.

Raubkunst wird Thema im Greizer Ausschuss

Bei der nächsten Sitzung des Greizer Kreisausschusses für Schule, Kultur und Sport steht am Mittwoch, 6. März, ab 17 Uhr im Zimmer 112 des Landratsamtes unter anderem das Thema Raubkunst auf dem Plan. Einer der Tagesordnungspunkte dreht sich laut Einladung um die „Restitution von Büchern aus verfolgungsbedingtem Entzug sowie aus Enteignungen“ in Zusammenarbeit mit der Staatsbibliothek zu Berlin und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Unter anderem im Greizer Sommerpalais gibt es Stücke, deren Herkunft nicht komplett geklärt ist, die aber Raubkunst sein könnten. Des Weiteren will man über die Vergabe von Fördermitteln im Bereich Kultur und im Bereich Sport für Sportveranstaltungen mit überregionaler Bedeutung diskutieren.

Kaninchenzüchterverein in Zeulenroda-Triebes löst sich auf

Der Kaninchenzuchtverein Silberfeld T655 e.V. hat sich nach eigener Mitteilung zum 1. Januar aufgelöst. Die Gläubiger des Vereins werden aufgefordert, ihre Ansprüche bei den bestellten Liquidatoren Frank Armbrüster, Silberfelder Waldstraße 15, und Monika Ernst, Silberfelder Nordstraße 4, jeweils in Zeulenroda-Triebes, bis zum 30. April anzumelden.

Achtung Autofahrer: In Weida wird eine Brücke voll gesperrt

Wie das Greizer Landratsamt mitteilt, wird die Brücke in der Neustädter Straße in Weida vom 18. bis voraussichtlich 28. März voll gesperrt. Die Firma Hundhausen-Bau GmbH führe Restarbeiten der Brückensanierung durch. Diese Arbeiten könnten nur unter Vollsperrung der Straße ausgeführt werden. Eine Umleitung werde innerorts ausgeschildert. Alle betroffenen Anlieger, Gewerbetreibenden und Verkehrsteilnehmer werden von der Behörde um Verständnis gebeten.

Staubsaugerautomat in Ronneburg aufgebrochen – nur etwas Münzgeld erbeutet

Ein Staubsaugerautomat in der Geraer Straße in Ronneburg geriet laut Polizeimitteilung in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 28./29. Februar, ins Visier eines unbekannten Täters. Er brach gewaltsam den Automaten auf, entwendete einen geringen Münzgeld-Betrag und entkam unerkannt. Die Geraer Polizei ermittelt nun wegen aufgrund besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugen.