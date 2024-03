Greiz. Das katholisch geprägte Eichsfeld gilt als CDU-Hochburg. Bei der letzten Landtagswahl konnte AfD-Chef Höcke dort kein Direktmandat erringen. Jetzt tritt er in einem anderen Wahlkreis an.

Der Thüringer AfD-Landeschef und Spitzenkandidat, Björn Höcke, wird zur Landtagswahl nicht in seinem Heimatwahlkreis Eichsfeld antreten. Höcke wurde als Direktkandidat im Wahlkreis 40 (Greiz II) aufgestellt, wie der Pressesprecher des AfD-Landverbandes, Torben Braga, am Wochenende auf der Plattform X postete. Das Eichsfeld gilt traditionell als CDU-Hochburg.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) reagierte auf die Ankündigung mit Hohn: „Der Ungewählte - nun bekommt der Begriff einen Sinn“, schrieb Ramelow gleichfalls auf X. “Björn Höcke ist weder am 4.3.2020 im dritten Wahlgang zur Ministerpräsidentenwahl angetreten (gekniffen), noch wird er sich den Wählerinnen und Wählern an seinem Wohnort erneut stellen (gekniffen) am 1.9.2024 zur LTW.“

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Der Ungewählte - nun bekommt der Begriff einen Sinn. Björn# Höcke ist weder am 4.3.2020 im dritten Wahlgang zur Ministerpräsidentenwahl angetreten (gekniffen), noch wird er sich den Wählerinnen und Wählern an seinem Wohnort erneut stellen (gekniffen) am 1.9.2024 zur LTW. https://t.co/8I1M2sImun — Bodo Ramelow (@bodoramelow) 3. März 2024 Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Innenminister Georg Maier (SPD) sagte, Höcke traue sich nicht im katholischen Eichsfeld anzutreten, obwohl er dort wohne. „Er ist ein wahrer teutonischer Held“, spottete Maier auf X. Bei der letzten Landtagswahl 2019 holte der damalige CDU-Kandidat Thadäus König im Wahlkreis Eichsfeld I mit klarem Vorsprung zu dem Rechtsaußen Höcke das Direktmandat.

In Thüringen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Die AfD ist letzten Umfragen zufolge derzeit stärkste Kraft im Freistaat. Die Partei von Höcke wird in Thüringen vom Landesamt für Verfassungsschutz bereits seit geraumer Zeit als gesichert rechtsextrem eingestuft.

Mehr zum Thema

dpa