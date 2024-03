Greiz/Zeulenroda-Triebes. Ein heiterer Kriminalfall mit Ilse Bähnert steht auf dem Programm der Vogtlandhalle und andere Meldungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region.

Die Meldungen, Veranstaltungsankündigungen und Polizeinachrichten aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Umgebung:

Ilse Bähnert alias Tom Pauls in der Vogtlandhalle Greiz auf der Suche nach dem Bäcker-Mörder

Die heitere Kriminalgeschichte „Ilse Bähnert jagt Dr. Nu“ mit Krimi-Musik aus den vergangenen Jahrzehnten steht am Dienstag, 12. März, ab 19.30 Uhr auf dem Programm der Vogtlandhalle Greiz, wenn Comedian Tom Pauls, besser bekannt als seine Figur Ilse Bähnert, als Sachsens gewitzteste Witwe in einem pikanten Mordfall ermitteln will. Denn ihr Lieblingsbäcker wird tot aufgefunden und ein wertvolles altes Kuchenrezept fehlt. Die Polizei scheint im Dunkeln zu tappen. Deshalb ergreift die rüstige Rentnerin kurzerhand selbst die Initiative und erweist sich bald als Sachsens würdige Antwort auf Miss Marple. Dazu gibt es die bekanntesten Krimi-Melodien der Kino- und Fernsehgeschichte von James Bond bis Olsenbande. Tickets gibt es in der Vogtlandhalle Greiz (E-Mail: info@vogtlandhalle.de, Telefonnummer: 03661/62 880) oder in der Tourist-Information Greiz (E-Mail: tourismus@greiz.de, Telefonnummer: 03661/70 32 93).

Irischer Rock aus Dessau in der Kulturgarage Greiz

Irischen Rock und Folk mit „Paddys Punk“ aus Dessau gibt es am Samstag, 9. März, ab 20 Uhr in der Kulturgarage des Vereins Alte Papierfabrik in der Mylauer Straße in Greiz. Die Band gründete sich 2017, um die gemeinsame Liebe zur irischen Musik und den musikalischen Wurzeln zu verbinden.

Frauenfrühstück in Greiz dreht sich um Vertrauen

Beim nächsten Frauenfrühstück der landeskirchlichen Gemeinschaft in der Friedhofstraße 13a in Greiz will Joerdis Zeschke aus Burgstädt am Donnerstag, 14. März, ab 9.30 Uhr zum Thema „Vertrauen – wem, wann, wie – ohne Vertrauen geht es nicht“, sprechen.

Energieversorgung Greiz muss Öffnungszeiten im Kundenbüro einschränken

Wie die Energieversorgung Greiz mitteilt, gelten ab sofort aufgrund eines erhöhten Krankenstandes andere Öffnungszeiten im Kundenbüro in Greiz. Am Donnerstag, 7. März, ist von 13 bis 18 Uhr geöffnet, am Freitag und Montag darauf bleibt es geschlossen. Der Zugang zum Vorkasse-Automat und die telefonische Erreichbarkeit bleibe aber wie zu den regulären Öffnungszeiten gewährleistet.

Agentur für Arbeit will Schüler fit fürs Vorstellungsgespräch machen

Die Agentur für Arbeit in Gera will mit einer Veranstaltung Schüler, die bald mit einer Ausbildung starten wollen, fit fürs Vorstellungsgespräch machen. Dazu gibt es am Donnerstag, 14. März, ab 15 Uhr im Berufsinformationszentrum in der Reichsstraße in Gera einen Workshop, bei dem Hilfestellungen anbieten und Stolpersteine aufzeigen will. Unter anderem werden Hinweise zum sicheren Auftreten im Vorstellungsgespräch gegeben, auf welche Fragen sollte man vorbereitet sein, wie gelingt eine optimale Selbstpräsentation und was sollte man besser nicht tun, damit das Vorstellungsgespräch zum Erfolg wird. Eine Anmeldung ist bis zum 12. März erforderlich unter der E-Mail-Adresse: thüringen-ost.BiZ2@arbeitsagentur.de oder unter der Telefonnummer: 0365/85 73 95.

Weitere Nachrichten aus der Region

Unbekannter bricht in eine Garage in Zeulenroda ein – Zeugen gesucht

Die Polizei ermittelt nach eigener Mitteilung aufgrund eines besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen. Was war passiert? Irgendwann zwischen dem 27. Februar und Dienstag, 5. März, hatte sich ein Unbekannter unbefugten Zugang zu einer Garage am Otto-Grotewohl-Ring in Zeulenroda verschafft und entwendete daraus Werkzeug und Maschinen im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen können sich unter der Telefonnummer: 03661/62 10 dazu melden.

Einbruch in ein ehemaliges Autohaus in Mylau

Laut Polizeimitteilung wurde zwischen Donnerstagabend und Dienstagfrüh, 29. Februar bis 5. März, in ein ehemaliges Autohaus in Mylau eingebrochen, das derzeit leer steht. Unbekannte entwendeten diverses Werkzeug im Wert von rund 500 Euro. Zudem entstand am Gebäude ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03744/25 50 entgegengenommen.

Kabarett zwischen Provinz und Großstadt mit Mia Pittroff im Neuberinhaus Reichenbach

Die mehrfach ausgezeichnete Kabarettistin Mia Pittroff ist am Freitag, dem 8. März, Gast im Reichenbacher Neuberinhaus. Ab 19.30 Uhr präsentiert sie ihr Programm „Wahre Schönheit kommt beim Dimmen“. „Die gebürtige Fränkin Mia Pittroff schnappt ihre treffsicheren Beobachtungen und Pointen immer da auf, wo sie sich gerade bewegt: zwischen Provinz und Großstadt, Dialekt und Hochdeutsch, zwischen Kindern und Karriere und nicht zuletzt zwischen den Jahren“, heißt es dazu in der Ankündigung. Vor ihrer Kabarett-Karriere war sie als Poetry Slamerin auf deutschen und internationalen Bühnen unterwegs. Mit dem Musiker David Saam tourte sie als Duo Sellarie über fränkische und bayerische Bühnen, bevor sie mit „Mein Laminat, die Sabine und ich“ ihr erstes und mehrfach ausgezeichnetes Soloprogramm auf die Bühne brachte. Tickets gibt es in der Kulturinformation auf dem Markt am Donnerstag sowie Freitag im Neuberinhaus. Restkarten gibt es an der Abendkasse