Langenwetzendorf. Biolandschule bietet Erste-Hilfe-Kurs für Schüler an. Deshalb sind die Teenager begeistert von dem Kurs.

Wer Heranwachsender auf dem Land ist, will, so schnell es geht, einen Mopedführerschein machen, damit er nicht mehr das Elterntaxi bemühen muss. Deshalb hat die Biolandschule Langenwetzendorf ihren Schülern der siebenten und achten Klasse ein besonderes Angebot unterbreitet. Sie dürfen an einem Schultag einen vollwertigen Erste-Hilfe-Kurs absolvieren. „Nach den acht Stunden bekommen alle ein gültiges Zertifikat, welches sie für den Mopedführerschein nutzen können“, sagt Denny Auerbach von der Greizer Rettungsambulanz, der den Kurs kürzlich an der Schule gegeben hat.

„Die Idee für einen Kurs hatte eine Mutti einer meiner Schüler“, erzählt die Klassenlehrerin der fünften Klasse, Manja Fülle-Lötzsch. Auch für die fünften und sechsten Klassen gab es einen Kurs, allerdings ohne Zertifikat und inhaltlich war er etwas an das Alter der Schüler angepasst. „Erste Hilfe kann man nicht früh genug lernen“, findet die Lehrerin. „So kann vielleicht Leben gerettet werden.“

Schüler der siebenten und achten Klasse absolvieren einen vollwerigen Erste-Hilfe-Kurs an der Biolandschule Langenwetzendorf an einem Unterrichtstag. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler

Aufmerksam schauen sich die Schüler an, wie Denny Auerbach die stabile Seitenlage erklärt. „Was macht ihr, wenn ihr kein Atemgeräusch hört?“ „Mund-zu-Mund-Beatmung“, weiß ein Schüler. „Genau, dann müssen wir küssen“, sagt Auerbach. Ein „Äh“ dringt aus den Reihen der Schülerinnen. Alle zwei bis drei Minuten solle man die Atmung kontrollieren, wenn man einen Bewusstlosen in die stabile Seitenlage gebracht habe. Keiner der anwesenden Schüler sei bisher bei einem solchen Notfall dabei gewesen.

Ein 15-Jähriger will von Denny Auerbach wissen, ob er denn schon mal wegen der erlebten Dinge bei Unfällen psychische Probleme bekommen habe? „Ach, ich habe ein dickes Fell“, so Auerbach. Aber er kenne einen Kollegen, der einen Einsatz nicht verarbeitet bekommen hat. „Der fährt jetzt nur noch Krankentransporte und ist in psychologischer Behandlung.“

Schüler der siebenten und achten Klasse beobachten den Ausbilder der Rettungsambulanz Greiz, Denny Auerbach genau, als er einen Schüler in die stabile Seitenlage bringt und die Atemwege kontrolliert. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler

Einer der Schüler ist Franz Otto, der gleich mal mit seinem Mitschüler die stabile Seitenlage ausprobiert. „Ach, ist gar nicht so einfach, ihn aus der Bauchlage herumzudrehen“, sagt er. Er wolle im nächsten Jahr den Führerschein machen. „Ist doch eine gute Gelegenheit, den Kurs gleich in der Schule belegen zu können. Das kostet nur die Hälfte als regulär und ich muss mich nicht extra anmelden. Das ist richtig gut.“ Franz Otto verrät, dass er schon ein Moped der Marke Simson hat. „Nein, gefahren bin ich noch nicht. Ich muss ja erst noch die Fleppen machen.“ Den Führerschein wollen viele machen, wie Franz Otto sagt. „Dann sind wir unabhängig von den Eltern.“

„Ja, und ich muss nicht mehr meinen Vater fragen, ob er mich zu meinem Freund fährt“, ergänzt eine Schülerin. Ja, im Dorf gebe es schon ein paar Leute, die mit der „Simme“ herumfahren. „Das macht sicher Spaß“, sagt die 14-Jährige.

Auch Ausbilder Denny Auerbach zeigt sich zufrieden mit den Schülern. „Sie machen mit, sind diszipliniert und wissbegierig. Das macht richtig Spaß.“ 14 Schüler haben am Kurs teilgenommen und sie alle wollen das Zertifikat für ihren Führerschein nutzen, den sie in diesem oder im nächsten Jahr machen werden.