Landkreis Greiz.

Tecon Covercraft erhält Urkunde als „Top-Ausbildungsunternehmen 2024“

Erneut ist das in Bernsgrün angesiedelte Unternehmen Tecon Covercraft als „Top-Ausbilder 2024“ im Landkreis Greiz ausgezeichnet worden (OTZ berichtete). Ostthüringens IHK-Hauptgeschäftsführer Peter Höhne übergab die entsprechende Urkunde für vorbildliche Ausbildung des Fachkräftenachwuchses. „Wir wollen unsere Begeisterung und das Interesse an unserer Arbeit auch an den Nachwuchs weitergeben und sehen darin unser Erfolgsrezept“, betont Maik Hocke, Geschäftsführer bei der Tecon Covercraft. Der IHK-Chef lobte die familiäre Atmosphäre und umfassende Betreuung, die individuelle Förderung der Lehrlinge ebenso wie die guten Übernahme- und Entwicklungschancen in den Traditionsunternehmen mit rund 85 Mitarbeitern. Dafür investiere Tecon in regelmäßige Schulungen seiner zwei Ausbilderinnen und unterstützt zwei Mitarbeiterinnen bei der Vorbereitung auf die Ausbildereignungsprüfung. Ab diesem Jahr wird zudem eine Mitarbeiterin im IHK-Prüfungsausschuss mitarbeiten. Tecon bietet Ausbildungsplätze in verschiedenen Berufen an, vom technischen Konfektionär und Sattler bis zur zweijährigen Ausbildung zum Textil- und Modenäher mit der Möglichkeit der Folgeausbildung zum Textil- und Modeschneider.

Randalierer werfen Scheiben eines Baggers ein und verursachen erheblichen Schaden

Für einen vierstelligen Schadensbetrag an einem Bagger sorgten am vergangenen Wochenende (10.bis 11. März) bislang unbekannte Täter. Offenbar von Sonntag zu Montag hielten sich die Sachbeschädiger in einem Steinbruch in Cossengrün (Rentzschmühle) auf und schmissen mit einem Stein die Scheiben des dort abgestellten Baggers ein. Dabei entstand zusätzlich Sachschaden am Display der Arbeitsmaschine. Erst am letzten Samstag nahmen Polizeibeamte aus Plauen die Ermittlungen zu diversen Sachbeschädigungen, verübt durch randalierende Jugendliche, auf, wobei beide Tatorte in unmittelbarer Nähe liegen. Ob hier ein Zusammenhang besteht, wird derzeit geprüft. Die Greizer Polizei ermittelt nun zum Tatgeschehen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Telefonnummer 03661 / 6210 entgegen.

Einbruch in zwei Container im Landkreis Greiz: Zeugen gesucht

In zwei Überseecontainer in Braunichswalde brachen unbekannte Täter am Sonntagabend (10. März) im Zeitraum von 20 bis 20.30 Uhr ein. Aus den Containern wurden hochwertige Werkzeuge im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrages entwendet. Aufgrund des Umfangs der Beute ist davon auszugehen, dass die Täter mit Transportfahrzeugen vor Ort gewesen sein müssen. Wer hat in diesen Zusammenhang Fahrzeuge oder verdächtige Personen gesehen, will deshalb die Kriminalpolizei Gera (0365 8234 1465) wissen.

Digitale Elternabende am 20. und 21. März mit Ostthüringer Unternehmen

Die Agentur für Arbeit Thüringen Ost veranstaltet gemeinsam mit Ostthüringer Unternehmen am 20. und 21. März digitale Elternabende über potenzielle Lehrbetriebe in Ostthüringen. Eltern und Ihren Kindern sowie allen interessierten jungen Menschen wird die Möglichkeit geboten, Ausbildungsbetriebe der Region online besser kennenzulernen und mit den Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen. Folgende Unternehmen präsentieren sich: dotSource SE aus Jena, Indu-Sol aus Schmölln, die Köstritzer Schwarzbierbrauerei, die Firma Micro-Hybrid Electronic aus Hermsdorf, die Rudolstädter Papierfabrik Adolf Jass Schwarza, die beiden Jenaer Unternehmen REHA aktiv 2000 und Sparkasse Jena-Saale-Holzland sowie die VACOM Vakuum Komponenten & Messtechnik aus Großlöbichau. Mehr Informationen und Anmeldung gibt es hier: Info-Page.

Konzert zur Passion am Samstag in der Kirche zu Triebes

Zu einem Konzert in der Passionszeit lädt die Kirchgemeinde Triebes für Samstag, 16. März, um 17 Uhr, in ihre Kirche ein. Musizieren werden an diesem Tag der Bläserchor und der Kirchenchor gemeinsam mit Solisten und einem Kammerorchester regionaler Musiker. Es erklingen unter anderem Werke von Anton Bruckner, Carl Loewe und auch die berühmte Bach-Kantate „Christ lag in Todesbanden“. In der Musik dieses Nachmittags kommen das Leiden und Sterben Jesu Christi in den Blick und die Fragen nach der Bedeutung dieses Geschehens für die Menschen und unsere Welt. „Aber auch die Hoffnung, die aus dem Osterfest geschöpft werden kann, wird hörbar werden und mit ihrem Trost ein Thema sein“, verspricht Kantor Uwe Großer. Vielfältige Klangfarben und musikalische Ausdrucksformen bereichern das Konzert und schenken so ein ganz besonderes Erlebnis. Das Konzert gibt über die Musik hinaus auch Raum für Andacht und die geistliche Besinnung. Der Eintritt ist frei, Spenden werden jedoch erbeten.

L1081 zwischen Abzweig Bethenhausen/Frankenau und Hartha im Kreis Greiz voll gesperrt

Die Landesstraße L1081 zwischen dem Abzweig Bethenhausen/Frankenau (K111/ K112) und der Einmündung Hartha (L2326) ist vom 18. März bis voraussichtlich 30. November 2024 voll gesperrt. Im Auftrag des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr führt die Firma Max Bögl Straßenbauarbeiten durch. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Alle betroffenen Anlieger, Gewerbetreibenden und Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis gebeten.