Der in die Jahre gekommene „Knast“ in Hohenleuben sollte längst leer gezogen sein - doch der Ersatzbau in Zwickau hat schon fünf Jahre Bauverzug. Nun geht es aber darum, wie man das 24.000 Quadratmeter große Gefängnisgelände künftig nutzen will. Debattiert hat darüber am Donnerstagabend der Thüringer Landtag. © TLZ | Peter Michaelis