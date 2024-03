Landkreis Greiz.

Polizei nimmt 35-jährigen Mann gefährliches Messer ab

In der Nacht zum Freitag, gegen 0.20 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Greiz einen 35-Jährigen in der August-Bebel-Straße in Greiz. Bei der Kontrolle fiel den Beamten ein Messer auf, welches der Mann an seinem Gürtel trug. Es stellte sich heraus, dass es sich um ein sogenanntes Einhandmesser handelt, das nach dem Waffengesetz als verbotener Gegenstand zählt. Bei dem Einhandmesser handelt es sich um ein Messer, welches ohne große Schwierigkeiten mit einer Hand die Messerklinge freisetzen kann. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet und das Messer beschlagnahmt.

Städtische Musikschule gastiert im Museum Zeulenroda zum Frühlingskonzert

Das Frühlingskonzert im städtischen Museum Zeulenroda gibt es bereits seit 24 Jahren und auch 2024 wird diese Tradition fortgesetzt. Schüler und Lehrer der Musikschule „Fritz Sporn“ greifen am 22. März, um 19 Uhr, in die Tasten, singen, zupfen und blasen altbekannte und neue Melodien, solistisch oder im Ensemble. Es moderiert die Leiterin der Musikschule, Anne Pfau. Wolfgang Lips vom „Freundeskreis Städtisches Museum Zeulenroda“ liest vergnügliche und frühlingshafte Texte aus den „Zellröder Geschicht’n“. Traditionell laden am Ende des Konzertes alle Mitwirkenden die Konzertgäste wieder dazu ein, gemeinsam einige Frühlingslieder zu singen.

Talsperrenbrücke in Zeulenroda-Triebes wird gesperrt

Die Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes informiert, dass an der Talsperrenbrücke (L 1087) umfangreiche Sanierungsarbeiten am Brückenkörper notwendig sind. Dazu erfolgt im Zeitraum vom 25. März bis 5. April eine Vollsperrung der Landesstraße Zeulenroda-Auma. Nach dem 5. April wird der Verkehr an der Brücke durch eine Lichtzeichenanlage geregelt. Geplant ist es, diese Arbeiten bis zum 19. April abzuschließen. Eine Umleitung in/aus Richtung Auma erfolgt über die B 94, Schleiz, L3002. Die Linienbusse zwischen Auma und Zeulenroda fahren ohne Zwischenhalt von Zeulenroda über Pahren, Tegau nach Auma bzw. die gleiche Strecke in Richtung Zeulenroda. Die Haltestellen Quingenberg, Silberfeld, Zadelsdorf und Wenigenauma können nicht bedient werden. Wir bitten um Beachtung der Aushänge an den Haltestellen. Die Umleitung und Beschilderungspläne können unter www.zeulenroda-triebes.de eingesehen werden.

31-Jähriger mit 50 Gramm Gras erwischt

Knapp 50 Gramm Marihuana hatte ein 31-jähriger Mann syrischer Herkunft dabei, als er gestern Abend durch die Greizer Innenstadt lief. Die Drogen fanden Polizeibeamte bei ihm, als sie ihn gegen 17.35 Uhr auf der Friedensbrücke in Greiz kontrollierten. Die nicht geringe Menge von Gras wurde sofort beschlagnahmt. Eine im Anschluss richterlich verfügte Wohnungsdurchsuchung bei ihm führte nicht zum Auffinden weiterer Drogen. Der 31-Jährige muss sich nun für sein Verhalten strafrechtlich verantworten. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahme konnte der Mann, nach Rücksprache mit dem Staatsanwalt, seinen Weg fortsetzen.

Infotag über Ausbildungsberufe bei der Bahn

Am Samstag, 23. März, öffnet die Länderbahn wieder an ihrem Standort in Neumark (Vogtland) die Tore ihrer Werkstatt sowie der unternehmenseigenen Eisenbahnschule für interessierte Schülerinnen und Schüler und deren Begleitperson. Zwischen 10 und 16 Uhr werden die Ausbildungsberufe Eisenbahner und Eisenbahnerinnen im Betriebsdienst, Elektroniker für Betriebstechnik und Mechatroniker und Mechatronikerin vorgestellt. Es werden Eindrücke aus dem Berufsalltag in der Bahnbranche vermittelt. Auch im nächsten Ausbildungsjahr 2024/2025 wird die Länderbahn an ihrem Standort in Neumark wieder bis zu 18 Ausbildungsplätze in den drei Ausbildungsberufen anbieten. Interessierte Schülerinnen und Schüler können sich bei diesem Schnuppertag ausführlich über den Bewerbungsprozess, die Ausbildungsinhalte und Karrieremöglichkeiten bei der Länderbahn informieren.

Nachts 200 Liter Diesel in Weida geklaut

Ein Bagger, welcher im Baustellengelände im Schlossmühlenweg in Weida abgestellt war, geriet ins Visier von Dieben. Diese näherten sich offenbar in der Zeit vom Mittwoch (13. März) zu Donnerstag (14. März) unbemerkt der Arbeitsmaschine und zapften aus deren Tank rund 200 Liter Diesel ab. Das Fehlen des Kraftstoffes bemerkte ein Verantwortlicher und meldete dies der Polizei. Die Greizer Polizei (Tel. 03661 / 6210) ermittelt nun zum Dieseldiebstahl und sucht nach Zeugen.

Noch Restkarten für Dirk Michaelis und „Hänsel und Gretel“ an der Tageskasse

Am 16. März um 20 Uhr spielt Dirk Michaelis in der Wisentahalle Schleiz. Für die Kleinen ab zwei Jahren, spielt dann am 17. März, um 15.30 Uhr, das beliebte Thüringer Kindertheater „Doncalli“ „Hänsel und Gretel“, ebenfalls in der Wisentahalle. Für beide Veranstaltungen gibt es noch ab 15 Uhr Restkarten.