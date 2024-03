Landkreis Greiz. Zwischen Lesung und Polizeieinsatz – das war wichtig am Wochenende und wird es in den kommenden Tagen

TV-Star Walter Plathe ist am 5. April zu Gast im 10arium Greiz

Seinen großen Durchbruch hatte er im Fernsehen, doch für den Ostberliner gilt nach wie vor: „Die Mutter vons Janze ist das Theater.“ Dabei lernte Walter Plathe zunächst Verkäufer für Zooartikel und trat nur nebenbei im Kabarett auf. Doch schnell führte ihn sein Weg von der Berliner Schauspielschule zum Staatstheater Schwerin und wieder zurück nach Berlin. Seitdem sah man ihn als Professor Unrat, als Moderator bei „Ein Kessel Buntes“ und schließlich ab 1992 als Dr. Uli Teschner in der ZDF-Serie „Der Landarzt“, die er erst 2009 wieder verließ. Mit seiner Biografie „Ich habe nichts ausgelassen“ und vielen Anekdoten aus 50 Jahren Karriere ist er am Freitag, dem 5. April im 10arium zu sehen und zu hören. Für interessierte Zuschauer gibt es noch Karten ab 20 Euro bei den Vorverkaufsstellen in der Friedrich-Naumann-Str. 10 (geöffnet montags 17 bis 20 Uhr), bei der Tourist-Information im Unteren Schloss (03661/689815) oder online im Tickettoaster .

Bürgerbüro und Einwohnermeldeamt nur bedingt einsatzfähig

Im Bürgerbüro und Einwohnermeldeamt der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf wird es noch bis 26. April zu Einschränkungen kommen. „Wir bitten daher alle Bürger im Vorfeld zwingend einen Termin unter der Rufnummer 03661/453014 zu vereinbaren und dabei abzuklären, ob die Bearbeitung des individuellen Anliegens möglich ist“, so Manuela Zahn aus der örtlichen Gemeindeverwaltung. Diese Vorgehensweise betreffe die Bürgerbüros in beiden Ortschaften – man bitte um Verständnis für diese Vorgehensweise in der Verwaltung.

50-jährige Frau mit ihren Hunden aus brennendem Haus gerettet

Am Samstag gegen 14.00 Uhr kam es in einem Haus in der Altenburger Straße in Ronneburg zu einem Brand. Durch das schnelle und professionelle Eingreifen von mehr als 40 Kameraden der umliegenden Feuerwehren konnte die 50-jährige Hausbewohnerin sowie ihre Hunde gerettet und das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht werden. Glücklicherweise erlitt die Frau nur einen Schock. Das Gebäude wurde jedoch so stark beschädigt, dass momentan von einem Sachschaden von mehr als 100.000 Euro ausgegangen werden muss. Durch den Einsatz der Rettungskräfte war der Bereich für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Gera zur Brandursache dauern an.

Mann mit Crystel Meth erwischt

Am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr wurde in der Marienstraße in Greiz eine männliche Person von Beamten der Polizeiinspektion Greiz kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der 44-Jährige etwa 1 Gramm der harten Droge Crystal Meth bei sich hatte. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Betrunken im Auto durchs Gewerbegebiet gefahren

Am Freitagabend gegen 20.45 Uhr wurde an der Tankstelle im Gewerbegebiet Morgensonne in Seelingstädt ein Audi A3 durch die Polizei gestoppt und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der 26-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet. Der junge Fahrer muss mit einem Fahrverbot und einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Glück im Unglück bei Unfall mit 3 Fahrzeugen

Am Samstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B92 zwischen Gera und Weida mit drei beteiligten Fahrzeugen, in denen insgesamt sieben Personen saßen. In einer Bahnunterführung kurz nach dem Ort Wolfsgefährt touchierte ein Jeep eine Mauer der Bahnunterführung und kam dadurch in den Gegenverkehr, wo er mit einem anderen Jeep kollidierte. Der getroffene Jeep kam durch die Kollision ebenfalls in den Gegenverkehr und stieß mit einem Ford zusammen. Alle Beteiligten kamen glimpflich davon. Vier Personen, darunter ein Kind wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert, die drei weiteren Personen, darunter zwei Kinder blieben unverletzt. Die B92 blieb für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt, es bildete sich ein langer Rückstau in Richtung Gera.

Gedenken für die Kämpfer gegen den Kapp-Putsch der Geraer Marxisten

Am 15. März hat die Ortsgruppe Gera der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) auf dem Südfriedhof Gera Blumen niedergelegt – an der Gedenkstätte für die Gefallenen und Ermordeten der Märzkämpfe 1920. An diesem Tag vor 104 Jahren gab es auch in Gera eine große Erhebung gegen den faschistischen Kapp-Putsch. 14 Arbeiter liegen hier begraben. „Ihnen zu gedenken heißt heute, gegen Faschismus und Kriegsgefahr zu kämpfen“, heißt es in einer Mitteilung der Partei, die von Dieter Ilius unterzeichnet ist.

Ohne Licht mit der Simson auf der Flucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde gegen Mitternacht in der Greizer Straße in Zeulenroda ein Kleinkraftrad Simson S51 durch Beamte der Polizeiinspektion Greiz angehalten. Als die Streifenbesatzung das Moped kontrollieren wollte, ergriff der junge Fahrer die Flucht. Er schaltete die Fahrzeugbeleuchtung komplett aus und raste über die Greizer Straße durch die Fußgängerzone in Richtung Schleizer Straße. Dabei erreichte die Simson eine Geschwindigkeit von 80 km/h. Am Stadtbrunnen kam das Kleinkraftrad unerwartet zum Stehen. Wie sich herausstellte, war am Motor ein Tuning-Zylinder mit 85 Kubikzentimetern Hubraum anstatt der serienmäßigen 50 Kubikzentimeter verbaut. Der 17-jährige Fahrer muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, nicht bezahlter Kraftfahrzeugsteuer sowie der Durchführung eines nicht genehmigten Kraftfahrzeugrennens verantworten. Das Moped wurde von der Polizei sichergestellt. Den Weg nach Hause trat der junge Mann zu Fuß an.