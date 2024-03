Greiz/Zeulenroda-Triebes. Das sind die Polizeimeldungen und Ankündigungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region

Randalierer am Wochenende in Greiz unterwegs

Wie die Polizei meldet, waren in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 16./17. März, wohl Randalierer in den Greizer Ortsteilen Schönfeld und Reinsdorf unterwegs – konkret in der Siedlung Freiheit und in St. Adelheid. Sie rissen 19 Leitpfosten und zwei Hinweisschilder aus ihren Verankerungen und warfen sie anschließend auf Felder. Ein Zeuge habe am Morgen das Geschehen bemerkt und die Polizei informiert, die nun ermittele. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03661/62 10 zu melden (Bezugsnummer 0070661/2024).

Verfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gegen Ex-Polizist aus Weida ist eingestellt

Das Verfahren gegen einen 53-jährigen Ex-Polizisten aus Weida, der in Corona-Zeiten bei einer Verkehrskontrolle Widerstand gegen die Polizisten der BFE-Einheit aus Erfurt geleistet haben sollte, ist am Amtsgericht Greiz gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt worden. Das erklärte nun der Amtsgerichts-Chef, Christian Hollandmoritz, der bei besagter Verhandlung auch der zuständige Richter war. Im Kern war es darum gegangen, dass der Weidaer die Rechtmäßigkeit der Verkehrskontrolle, die im Umfeld der Corona-Demos in Greiz stattfand, bezweifelte. Dabei soll er einem Polizisten auf den Arm geboxt haben. Er selbst sei aus dem Auto gezerrt worden, sprach von Fausthieben und Verletzungen durch das zwangsweise am Boden-Liegen. Mit der Verfahrenseinstellung ist das gerichtliche Nachspiel der aus dem Ruder gelaufenen Verkehrskontrolle offiziell zu den Akten gelegt.

„Historische Kuriositäten“ beim siebten Sinfoniekonzert in Greiz und Reichenbach

Das März-Sinfoniekonzert der Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach wartet laut der Einladung mit „historischen Kuriositäten“ auf. Am Mittwoch, 20. März, im Neuberinhaus Reichenbach und am Freitag, 22. März, in der Vogtlandhalle Greiz (jeweils ab 19.30 Uhr) spielt das Orchester unter der Leitung von Chefdirigent Dorian Keilhack erstmals überhaupt das Violinkonzert von Robert Schumann, das erst 81 Jahre nach dem Tod des Komponisten 1937 im Rahmen einer Propagandaveranstaltung der Nationalsozialisten uraufgeführt wurde. Solistin ist die junge Geigerin Anne Luisa Kramb. Von Schumanns Freund Johannes Brahms erklingen zuvor die „Variationen über ein Thema von Joseph Haydn“. Den Abschluss des Programms bildet ein Werk von Paul Hindemith – jener Komponist, der Schumanns Violinkonzert für die Uraufführung bearbeitet hatte. Seine Sinfonie „Mathis der Maler“ ist eine künstlerisch-intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Isenheimer Altar aus dem 16. Jahrhundert. Über weitere mit dem Programm verbundene Kuriositäten und warum das „Thema von Haydn“ gar nicht von Haydn stammt, klärt Michael Pauser ab 18.45 Uhr in den Konzerteinführungen auf. Eintrittskarten für Reichenbach gibt es in der Kulturinfo am Markt 5 (Telefonnummer: 03765/32 59 240; Internet: tickets.vibus.de) und für Greiz in der Vogtlandhalle (Telefonnummer: 03661/62 880), der Tourist-Information (Telefonnummer: (03661)68 98 15) beziehungsweise über Eventim sowie an den Abendkassen.

Greizer wandern nach Noßwitz

Die Freunde der Freien Greizer Wandergruppe und des Wandervereins treffen sich am Mittwoch, dem 20. März, um 8.45 Uhr am Penny-Markt in Greiz und fahren in Fahrgemeinschaft zum Dorfplatz in Kleingera. Dort beginnt um 9 Uhr eine circa zwölf Kilometer lange Tour, die über den Vogtland-Panorama-Weg, Mauswinkel, Coschütz, Kirchsteig, Scholas, Hebeisen, Elsterberg und Rödel zur Einkehr in Noßwitz führt. Nach zwei Kilometern will die Gruppe über den Stausee und Ringelbach zum Parkplatz zurückkehren.

Freidenker wollen an den Krieg in Jugoslawien erinnern

Am 24. März jährt sich der Ausbruch des Krieges im damaligen Jugoslawien zum 25. Mal. Der Kreis­ver­band Greiz des Deutschen Freidenker-Verbandes möchte an die damaligen Ereignisse und Zu­sam­menhänge erinnern und lädt am Donnerstag, dem 21. März, ab 18 Uhr in das Bürgerbüro der Linken in Greiz in der Carolinenstraße zu einer Veranstaltung ein.

Bundeswehr will in Greiz ihre Ausbildungsmöglichkeiten vorstellen

In der Agentur für Arbeit in Greiz, Bruno-Bergner-Str. 19/20, finden am Dienstag, dem 19. März, zwischen 9 und 15 Uhr Präsenzgespräche der Bundeswehrberatung statt. Es soll über unter anderem über die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten informiert werden – auch beispielsweise in den Feldern Technik, Medizin, Psychologie, Fachinformatik oder Handwerk. Um Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 0151/22 17 46 50 oder der E-Mail-Adresse: kbbgera@bundeswehr.org wird gebeten.

Sieben Gärten in Wünschendorf aufgebrochen

Insgesamt sieben aufgebrochene Gartenlauben in einer Kleingartenanlage in der Ronneburger Straße in Wünschendorf sind laut Polizei das Resultat von Einbrechern. Am Samstagabend, 16. März, zwischen 21 und 23 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu den Gärten und Lauben, verursachten einen nicht näher bezifferten Sachschaden und stahlen unter anderem Alkohol, eine Taschenlampe, sowie einen Laptop. Sie flohen unbekannt, weswegen die Polizei nun unter der Telefonnummer 03661/62 10 nach Zeugenhinweisen sucht.

Mehrere Einbrüche in Seelingstädt am Wochenende

Gewaltsam drangen die Täter laut Nachricht der Polizei zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen, 15. bis 17. März, in ein Betonwerk in der Ronneburger Straße in Seelingstädt ein. Dort stahlen sie Bargeld in geringer Höhe und eine Werkzeugmaschine, die man dann aber in der Nähe des Tatorts wieder auffand. Zudem sei der Polizei bekannt geworden, dass zwischen Samstag und Sonntag am gleichen Wochenende in direkter Nähe zum Betonwerk in zwei Gärten eingebrochen wurde. Ob beide Taten im Zusammenhang stehen, werde nun geprüft. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03661/62 10 bei der Polizeiinspektion Greiz zu melden.

Simson vom Straßenrand in Greiz geklaut

Eine Simson S51 geriet am vergangenen Wochenende, 16./17. März ins Visier von Dieben. Das Zweirad war am Rand der Heynestraße in Greiz abgestellt. Doch die Täter nahmen laut Polizei nicht die gesamte Simson mit. Vielmehr demontierten sie den Motor des Gefährts und entkamen damit unerkannt. Als der Diebstahl am Sonntagmittag bemerkt wurde, wurde die Greizer Polizei informiert. Diese ermittelt zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0070780/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 03661/62 10 entgegen.

Wohnhausbrand in Ronneburg: Ursache steht wohl fest

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Ronneburg am Samstag, 16. März, gegen 14 Uhr hat die Polizei nun wohl die Ursache ermittelt. Angebranntes Essen auf dem eingeschaltetem Herd führte wohl dazu, dass das Feuer ausbrach und die betroffene Doppelhaushälfte jetzt unbewohnbar ist. Noch am Samstag kam die laut Polizei stark alkoholisierte, 50-jährige Anwohnerin bei Bekannten unter. Ihr Hund wurde auch gerettet. Der Schaden wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Gera zur Brandursache dauern an.

