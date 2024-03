Greiz. Von einer Straßensperrung in Greiz, über einen Einbruch in ein Einfamilienhaus und Unfall bis hin zu österlicher Stadtführung und Tennis-Schnupperkurs.

Straßensperrung im Aubachtal

Die Stadtverwaltung Greiz informiert darüber, dass aufgrund von straßenseitigen Sanierungsarbeiten der Kreuzungsbereich Brauereistraße, Lindenstraße und Schmidtstraße vom 21. bis 23. März voll gesperrt wird. Umfahrungen des gesperrten Kreuzungsbereiches werden entsprechend ausgeschildert.

Mit gestohlenem Kennzeichen getankt und nicht bezahlt

Die Greizer Polizei ermittelt aktuell zu einem Kennzeichendiebstahl mit anschließendem Tankbetrug. Am Montag, dem 18. März, zwischen 18 und 18.30 Uhr, stahlen bislang unbekannte Täter die beiden polnischen Kennzeichen eines Autos der Marke Volkswagen, welches auf dem Platz der Freiheit in Weida abgestellt war. Kurz darauf, gegen 19 Uhr, tankte ein bislang Unbekannter sein Fahrzeug, vermutlich ein Opel, an einer Tankstelle in der Geraer Landstraße. Ohne zu bezahlen, verließ der Fahrer samt Auto, an welchem eines der gestohlenen polnischen Kennzeichen angebracht war, das Tankstellengelände in unbekannte Richtung. Es werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zum Kennzeichendiebstahl oder dem anschließenden Tankbetrug machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03661 / 6210 bei der Greizer Polizei zu melden.

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Reudnitz und Fraureuth mit einem Verletzten

Am 19. März, gegen 15.45 Uhr, kam es auf der Landstraße 1086 zwischen Reudnitz und Fraureuth zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger Auto-Fahrer geriet dabei aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Bei dem Unfall wurde der Mann verletzt und musste ins Krankenhaus nach Greiz gebracht werden. Am Auto entstand Totalschaden.

Hakenkreuz-Schmierereien am Freibad in Weida

Am 19. März, gegen 10 Uhr, wurde der Polizei Greiz mitgeteilt, dass durch Mitarbeiter der Stadt Weida Hakenkreuzschmierereien am Freibad in Weida festgestellt wurden. Dabei wurden 14 Werbetafeln mit blauer Farbe besprüht, davon zwei mit Hakenkreuzen und dem Schriftzug A.C.A.B. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Insgesamt entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich pro Werbeschild.

Einbrecher im Kreis Greiz unterwegs

Am 19. März, zwischen 5.45 und 6.15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Haselbach ein. Die beiden Hauseigentümer waren in diesem kurzen Zeitfenster nicht zu Hause. Die Einbrecher gelangten gewaltsam über ein Fenster im Erdgeschoss ins Innere des Hauses und durchwühlten die Räumlichkeiten. Gestohlen wurde nach derzeitigen Informationen eine Geldkassette. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat im besagtem Zeitraum unbekannte Personen oder Fahrzeuge in der Ortslage Haselbach wahrgenommen und kann Angaben zu diesen machen? Hinweise nimmt die Greizer Polizei unter der Telefonnummer 03661 / 6210 entgegen.

Stadtführung-Kurzführung rund um den Ostermarkt

Am Sonntag, 24. März, um 11, 14 und 16 Uhr erwartet Interessierte eine Stadtführung mit Wissenswertem zur Geschichte der Stadt Greiz und Allerlei rund um das Osterfest. Etwa 30 Minuten führt eine Gästeführerin der Touristinformation rund um den Kirchplatz. Im Mittelpunkt steht dabei der Röhrenbrunnen, geschmückt von einer farbenprächtigen Osterkrone bestehend aus hunderten textiler Ostereier. Informationen und Anmeldung unter www.greiz.de oder per E-Mail unter tourismus@greiz.de möglich. Treffpunkt ist an der Touristinformation im Unteren Schloss. Die Teilnahmetickets sind im Vorverkauf oder bis maximal 15 Minuten vor Beginn der Führung in der Tourist-Information Greiz, im Unteren Schloss, erhältlich.

Senioren sind in Greiz eingeladen

Der Seniorenbeirat informiert: Am 21. März findet um 14.30 Uhr in den Räumen der AOK PLUS Filiale Greiz, Bruno-Bergner-Straße 16, die öffentliche Sitzung des Seniorenbeirates der Stadt Greiz statt. Interessierte Senioren sind willkommen.

Tennis-Arbeitseinsatz und Schnupperkurs

Die ersten Sonnenstrahlen locken nach der Winterpause ins Freie. Viel Bewegung an der frischen Luft tut den wintermüden Körpern gut. Der Tennisclub Rot-Weiss-Zeulenroda hat am Samstag die Frühjahrsüberholung geplant. Ab 9.30 Uhr sind die TC-Mitglieder im Einsatz.

Zudem lädt der Tennisclub Rot-Weiss Zeulenroda alle Tennisanfänger, ob jung oder alt, zum Schnupperkurs am Samstag, dem 23. März, ab 10 Uhr, auf die Tennisplätze in Zeulenroda-Märien (neben dem Schießplatz) ein. Hier kann jeder unter fachkundiger Anleitung kostenfrei den Tennissport ausprobieren. Mitzubringen sind nur tennisplatzgeeignete Turnschuhe (wenig Profil). Leihschläger und Bälle werden gestellt.

Kontaktinformationen: TC Rot-Weiß Zeulenroda e.V., Schopperstraße 25 in Zeulenroda, Telefon: 036628/995668