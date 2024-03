Die frisch sanierte Turnhalle in Greiz-Irchwitz ist am Dienstagnachmittag, 19. März, offiziell und ziemlich sportlich-feierlich eröffnet worden. Hausmeister Michael Holzmüller koordinierte vor allem in den Tagen vor der Eröffnung vieles, um in der Turnhalle endlich wieder Sport zu ermöglichen. © Funkemedien Thüringen | Ingo Eckardt