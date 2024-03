Greiz/Zeulenroda-Triebes. Zwei Autofahrer haben bei einem schweren Unfall einen Schutzengel und andere Nachrichten aus dem Landkreis Greiz.

Die Polizeimeldungen, Ankündigungen und andere Nachrichten aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der umliegenden Region.

Bibliothek in Greiz-Obergrochlitz wird aufgelöst

Die Bibliothek in Greiz-Obergrochlitz, Auf der Windhöhe, wird nach Informationen des Ortsteilbürgermeisters, Holger Steiniger (Linke) aufgelöst. Am Samstag, 23. März, können von 10 bis 11 Uhr noch alle vorhandenen Bücher abgeholt werden.

Österliche Aktion bei Ralf Naundorf in Waldhaus

In der Töpferwerkstatt Ralf Naundorf in Waldhaus können über Ostern wieder Osterschalen, Eierbecher, Osterteller und auch Küken, Hasen und Schafe aus Keramik bemalt werden. Möglich ist das am Ostersamstag, -sonntag und -montag, 30. März bis 1. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Lediglich die Materialkosten werden erhoben.

Trödelmarkt wieder am Samstag in Greiz

Die Akteure des Greizer Trödelmarktes laden am Samstag, 23. März, wieder in den Papiermühlenweg ein. Das Markttreiben im ehemaligen Greika-Werk II/1 findet zwischen 8 und 14 Uhr statt. Die Händler bieten in der Trödelhalle alles an, was die Herzen von Sammlern, Trödelfans und Raritätenjägern höher schlagen lässt – von altehrwürdigen Spielgeräten über Puppen, Porzellan, Bücher und Kunstobjekte bis hin zu aufgearbeitetem Mobiliar. Interessierte Händler können sich unter der Telefonnummer 0159/063 86 412 melden.

Ostersonntag wird in Mohlsdorf der Osterbrunnen eingeweiht

Am Sonntag, 24. März, findet ab 14 Uhr am Pilspub Monte Carlo in Mohlsdorf und dem Gelände der Feuerwehr das sechste Mohlsdorfer Osterbrunnenfest anlässlich der Eröffnung des Osterpfades Vogtland statt. Die Kreativfrauen des ortsansässigen Heimat- und Geschichtsvereins haben im Vorfeld wieder fleißig gebastelt und gemalt und in den letzten Tagen das Dorf österlich geschmückt. Neben einer Tombola, bei der jedes Los gewinnen soll, gibt es Kutschfahrten durch den Ort, Belustigungen und Wissenswertes für die Kinder sowie eine Ostereiersuche. Die Kinder der Kita Regenbogen Mohlsdorf treten circa 14.45 Uhr mit einem Programm auf, danach singen die Männerchöre Mohlsdorf und Raasdorf gemeinsam.

Parteiloser Landratskandidat stellt sich in Greiz vor

Am Sonntag, 24. März, zwischen 10 und 13 Uhr, stellt sich der parteilose Greizer Landratskandidat Alexander Zill mit einem Informationsstand zur Landratswahl auf dem Greizer Kirchplatz/Ecke Burgstraße vor. Im Rahmen des Formates „Gespräche vor Ort“ stehe für den persönlichen Austausch mit den Einwohnern zur Verfügung, heißt es in einer Mitteilung.

Kreativtag in der katholischen Gemeinde Greiz

Am Samstag, dem 23. März, findet in den Räumen der katholischen Pfarrgemeinde Herz Jesu in Greiz ein Kreativtag statt. Von 9.30 bis 12.30 Uhr können sich alle Interessierten beim Basteln von Osterschmuck ausprobieren. Es wird um einen Unkostenbeitrag von drei Euro gebeten.

Ausstellung einer Greizer Künstlerin geht am Sonntag zu Ende

Die Greizer Künstlerin Tanja Pohl informiert, dass die Schluss-Veranstaltung ihrer Ausstellung „Hinterlassen“ im Neuberinhaus Reichenbach am Sonntag, 24. März, ab 10.30 Uhr stattfindet.

Zwei Autofahrer mit Schutzengel auf der Bundesstraße bei Wildetaube

Einen Schutzengel scheinen laut Polizei zwei Autofahrer auf der Bundesstraße bei Wildetaube gehabt zu haben. Zumindest lief ein Unfall am Donnerstag, 21. März, gegen 4.20 Uhr, glimpflicher ab, als es hätte sein können.

Was ist passiert? Ein Autofahrer setzte auf der Bundesstraße zwischen dem Abzweig Hohenölsen und Wildetaube zum Überholen an, als ihm ein anderes Auto entgegenkam. Die Fahrer der beiden Autos (Seat, Audi) bremsten laut Polizei stark ab und konnten zwar den Zusammenstoß nicht mehr verhindern, aber unverletzt bleiben. An den Autos entstand ein „nicht unerheblicher Sachschaden“. Zur Unfallaufnahme rückten Greizer Polizeibeamte aus. Auch ein Abschleppwagen musste angefordert werden. Die Unfallstelle selbst war bis circa 5.30 Uhr zum Teil voll gesperrt.

Ein Verletzter bei Unfall zwischen Dörtendorf und Brückla

Ins Krankenhaus gebracht werden musste ein 43-jähriger Autofahrer nach einem Unfall am Mittwoch, 20. März. Aus noch unbekannten Gründen löste sich gegen 9.35 Uhr auf einer Behelfsstraße zwischen Dörtendorf und Brückla eine Metallplatte, als der 43-Jährige darüber fuhr, und verkeilte sich unter dem Fahrzeug. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden und der Fahrer musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Einbrecher in einer Firma in Ronneburg

Den Einbruch in die Räume eines Tief- und Landschaftsbaus in der Schmirchauer Straße in Ronneburg meldete am Mittwoch, 20. März, ein Verantwortlicher der Polizei. Es stellte sich heraus, dass sich Unbekannte zwischen dem Abend des Vortags und Mittwochmittag unberechtigt Zugang zu dem umfriedeten Gelände verschafft hatten. Sie brachen in Garagen und Lagerräume ein und durchwühlten sie. Was gestohlen wurde, darüber könne man noch keine Angaben machen, schreibt die Polizei. Die Kriminalpolizei in Gera ermittelt nun und sucht Zeugen: Telefonnummer: 0365/82 43 14 65 (Bezugsnummer: 0074283/2024).