Landkreis Greiz.

Erster Ostermarkt auf der Schaltis-Halbinsel im Elsterstausee

Am Ostersamstag, dem 30. März lädt der SV Chemie Greiz von 12 bis 17 Uhr erstmals zu einem Ostermarkt auf die Schaltis-Halbinsel im Elsterstausee Greiz-Sachswitz ein. Neben dem Verkauf regionaler Produkte, handgefertigter Osterdekorationen und toller Geschenkideen sowie von selbst Genähtem, wird auch für die Kleinsten mit Osterbasteleien und Kinderschminken etwas geboten. Auch die Astronomische Gesellschaft Greiz hat sich angekündigt. „Somit haben Groß und Klein die Möglichkeit, sich darüber zu informieren, wie die Sterne stehen. Parkmöglichkeiten befinden sich auf dem Gelände der Schaltisinsel oder auf umliegenden Parkplätzen“, sagt Katrin Färber vom SV Chemie Greiz.

Wohnung in Flammen nachts in Zeulenroda-Triebes

In der Nacht zu Freitag, gegen 1.40 Uhr, kam es in einer Wohnung in der Straße der DSF in Zeulenroda zu einem Brand. Das Feuer brach dabei im Bad der Wohnung aus. Offenbar waren brennende Teelichter ursächlich für den Brandausbruch, wobei sich diese weiter entzündeten, so dass es zu einem Verbrennen von Plastik mit erheblicher Verrußung kam. Verletzt wurde bei dem Feuer glücklicherweise niemand. Allerdings ist die Wohnung bis auf Weiteres nicht bewohnbar, so dass die dort lebende Familie, organisiert von der Stadt Zeulenroda, in einer Ausweichwohnung unterkommen musste. In der Wohnung entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Gera ermittelt zum Brandgeschehen und weist darauf hin, brennende Kerzen oder Teelichter niemals unbeobachtet zu lassen. Zudem müsse stets auf einen passenden Untergrund aus einem nicht brennbaren Stoff oder dafür vorgesehene Kerzenhalter geachtet werden.

Schlossführung lockt zu Entdeckertour auf dem Oberen Schloss Greiz

Das Obere Schloss, eine den herausragendsten vogtländischen Schlossanlagen und einst reußische Herrschaftssitz bringt eine über 800-jährige wechselvolle Geschichte mit sich. Spektakuläre Baufunde eines romanischen Backsteinbaus schenken dem Bauwerk eine überregionale Bedeutung. Bei einer Entdeckertour lädt man am Samstag, dem 23. März, zu einer Zeitreise bis ins Mittelalter ein. Der Rundgang führt über das Außengelände und gibt Einblick in sonst nicht zugängliche Räume und Baukörper. Ein besonderer Höhepunkt wird die Besteigung des Schlossturmes sein. Los geht es am Samstag, um 14 Uhr. Vorab muss man sich im Unteren Schloss bei der dortigen Tourist-Info ein Ticket kaufen. Das ist bis 15 Minuten vor dem Start auch noch für Kurzentschlossene möglich. Erwachsene zahlen für die anderthalbstündige Führung fünf Euro, Kinder müssen drei Euro berappen.

Alte Tradition wiederbeleben: Morgensingen am Karfreitag in Greiz

Eine alte Greizer Tradition soll in diesem Jahr wiederbelebt werden. Bereits ab 1863 haben Greizer Gesangsvereine vom Gasparinentempel aus in den frühen Morgenstunden den Karfreitag begrüßt. An dieser Tradition wurde viele Jahrzehnte festgehalten. Ab 1996 belebte der Cäcilienchor der katholischen Herz-Jesu-Gemeinde Greiz unter der Leitung von Winfried Arenhövel diesen Auftakt zu den Osterfeiertagen wieder.

Nach der coronabedingten Pause ab 2020 hegten nun Mitglieder des Vereins Ökumene Greiz den Wunsch, die vielstimmige Einstimmung auf den Karfreitag wieder fortzuführen. Schnell fand sich ein ökumenischer Chor aus mehreren christlichen Gemeinden der Stadt. Da der Gasparinentempel im Tempelwald dieses Mal wegen Baumaßnahmen zum Morgensingen nicht zur Verfügung steht, ist schnell ein anderer Ort gefunden worden. Das Karfreitagssingen am 29. März findet nun im Schanzengarten des Oberen Schlosses Greiz, auch „Schanzenrondell“ genannt, um 8 Uhr statt. Nach einigen Proben freuen sich die zahlreichen Sänger und Sängerinnen auf diesen andächtigen Osterauftakt mit Musikbeiträgen aus dem Notenfundus des Cäcilienchors.

Preisskat beim Zeulenrodaer Karpfenpfeifer-Verein

Zum nächsten Preisskat lädt der Verein Karpfenpfeifer am Gründonnerstag, dem 28. März ab 18 Uhr in den „Kranich“ in Triebes ein. Ausgespielt wird auch diesmal wieder ein ansehnlicher Jackpot, heißt es seitens des veranstaltenden Skatvereins.

Daniel Heide musiziert wieder am Förster-Flügel im Unteren Schloss Greiz

Zu einem Klavierabend mit dem bekannten Weimarer Pianisten Daniel Heide lädt am Gründonnerstag das Untere Schloss Greiz ein. Der Pianist, der mit seinen verschiedenen Beethoven-Konzerten die Besucher in den vergangenen Jahren mehrfach verzauberte, ist ab 19 Uhr mit einem ganz besonderen Programm zu Gast. Er widmet sich diesmal am Förster-Flügel spannenden Stücken zweier russischer Komponisten. Zum einen spielt er die bekannt virtuosen Werke von Alexander Scriabin und dazu Stücke aus dem reichen Fundus von Sergei Prokofjew.

Zwei schwer Verletzte und erheblicher Sachschaden bei Unfall in Wildetaube

Auf der B92 zwischen Daßlitz und Wildetaube ist es am Donnerstag, dem 21. März gegen 14.25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 68-jährige VW-Fahrerin befuhr die Bundesstraße in Richtung Gera als ihr ein Rettungswagen mit Blaulicht und Sirene entgegenkam. Die Pkw-Fahrerin verringerte ihre Geschwindigkeit und hielt äußerst weit rechts am Fahrbahnrand an, so dass der Rettungswagen ungestört passieren konnte. Ein 68-jähriger Hyundai-Fahrer kam kurz danach ebenfalls in Fahrtrichtung Gera gefahren und bemerkte den am Fahrbahnrand stehenden Pkw offenbar zu spät und fuhr auf den stehenden VW auf. Bei dem Unfall wurden der Hyundai-Fahrer und seine Beifahrerin schwer verletzt und mussten ins Klinikum verbracht werden. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich, schätzt die Polizei.

Passionskonzert mit berühmten „Stabat Mater“ in Reichardtsdorfer Kirche

Ein Passionskonzert findet in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Rüdersdorf-Kraftsdorf am Palmsonntag statt. Das Konzert findet am 24. März, 16 Uhr, in der Kirche zu Reichardtsdorf statt. Zu Gehör kommen Werke von Henry Purcell, Thomas Morley, Carl Philipp Emanuel Bach sowie Antonio Vivaldis berühmtes „Stabat Mater“.

Das kleine Dorf bei Bad Köstritz gehört schon sehr lange zur evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Rüdersdorf-Kraftsdorf und verfügt über eine sehr schöne und relativ große Kirche, die auch beheizt ist. Es wird um Beachtung gebeten: Der Ort liegt am Ende eines Tales und ist mit dem Auto nur über Bad Köstritz zu erreichen, mit dem Fahrrad oder zu Fuß auch über Rüdersdorf.