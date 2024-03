Greiz/Zeulenroda-Triebes. Ein Betrunkener baut in Greiz einen Unfall und mehr Meldungen und Ankündigungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region.

Betrunkener baut in Greiz einen Unfall und flüchtet zu Fuß

Wie die Polizei berichtet, kam es durch eine Trunkenheitsfahrt am Sonntag, 24. März, in Greiz zu einem Unfall, bei dem ein 24-Jähriger zu Fuß flüchtete, dann aber doch von der Polizei gestellt werden konnte.

Was war passiert? In der Reinsdorfer Straße sei der 24-Jährige gegen 4.10 Uhr mit seinem Auto (ein VW) von der Straße abgekommen und mit einer Straßenlaterne kollidierte, die umkippte. Er verließ die Unfallstelle zu Fuß und ließ den stark beschädigten PKW zurück, und meldete den Unfall nicht. Kurze Zeit später konnte er jedoch von Polizeibeamten aus Greiz angetroffen und laut Polizei „zweifelsfrei“ als Fahrer des Unfallwagens identifiziert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 24-jährigen Fahrer einen Wert von 1,36 Promille. Deswegen wurde sein Führerschein beschlagnahmt, eine Blutentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und der begangenen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Klavierabend in Greiz

In der besonderen Atmosphäre des Unteren Schlosses in Greiz findet am Donnerstag, 28. März, wieder ein Klavierabend statt. Daniel Heide spielt Werke von Alexander Scriabin und Sergej Prokofjev. Los geht es um 19 Uhr.

Greizer wandern nach Plauen

Die Mitglieder des Greizer Wandervereins und der Freien Wandergruppe des Hainberger Sportvereins treffen sich am Mittwoch, 27. März, um 8.30 Uhr am Wanderheim in der verlängerten Heinrich-Fritz-Straße-Straße in Greiz. Zunächst geht es in Fahrgemeinschaften zum Parkplatz am Bahnhof Jocketa. Dort starten die Wanderer mit einer mittelschweren Tour durch das Triebtal, zum Mosenturm, zum Lochbauer und entlang der Weißen Elster zum Waldhaus Reißig in Plauen. Dort ist die Einkehr geplant. Der Rückweg führt über Pfaffenmühle, Nymphental und Barthmühle zurück nach Jocketa. Insgesamt sind bei dieser Wanderung 250 Höhenmeter und rund 13 Kilometer zu überwinden.

Weitere Nachrichten aus der Region

Nachts in der Vogtlandhalle Greiz trödeln

Zu einem Nachtflohmarkt, organisiert von der Marktagentur Mörstedt, wird am Samstag, 30. März, wieder in die Vogtlandhalle in Greiz eingeladen. Von 16 bis 23 Uhr gibt es laut Ankündigung Antiquitäten, Trödel, Sammlerartikel für jedermann.

Gedenkfeier mit Gottesdienst in Greiz

„Gemeinsam erinnern und gedenken“: Unter diesem Motto organisiert der Ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst Greiz am Montag, 25. März, ab 17.30 Uhr eine Gedenkfeier, um innezuhalten und verstorbenen Menschen würdevoll zu gedenken. Man möchte Gelegenheit bieten, den Gedanken und Gefühlen nachzugehen und in Gemeinschaft der Trauer Raum zu geben. Veranstaltungsort ist der Gemeinderaum im Bonhoeffer-Haus in der Burgstraße.

Dreiköpfige Bande beklaut Rewe-Markt in Weida – Zeugen gesucht

Am Samstag, 23. März, entwendeten drei bislang unbekannte Täter Waren im Wert von 200 bis 300 Euro aus der Rewe-Filiale in der Neustädter Straße in Weida. Darüber informiert die Polizei am Sonntag. Ungefähr gegen 15.50 Uhr befanden sich zwei Frauen in der Filiale und beluden einen Einkaufswagen. Währenddessen sei ein Mann im Kassenbereich unterwegs gewesen, wahrscheinlich einen günstigen Zeitpunkt auszumachen, um dann mit dem erlangten Beutegut den Einkaufsmarkt zu verlassen. Der Mann stand laut Polizei vermutlich telefonisch in Kontakt mit den beiden Frauen und gab diesen Bescheid, als sich kurzzeitig keine Mitarbeiter an den Kassen befanden. Gegen 15.55 Uhr hätten die drei Täter den Rewe-Markt zusammen mit dem Einkaufswagen und den Waren in unbekannte Richtung verlassen. Die Polizeiinspektion Greiz hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und Videoaufnahmen der Überwachungskameras gesichert, bittet aber um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 03661/62 10 (Bezugsnummer: 0077137/2024).