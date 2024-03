Greiz/Zeulenroda-Triebes. Ostereierschleudern, Morgensingen und Eisenbahnfahrten: Ausgewählte Veranstaltungen zu Ostern im Landkreis Greiz und der Region.

Von Gründonnerstag bis Ostermontag locken eine Reihe von Veranstaltungen in die Orte der Region und darüber hinaus. Hier sind ein paar derer, die an uns gemeldet wurden.

Ostereierschleudern am Strandbad in Zeulenroda

Am Gründonnerstag, dem 28. März, von 14 bis 17 Uhr findet auf der Wiese am Zeulenrodaer Strandbad wieder das „Eieraufballen“ statt. 200 bunte Eier stehen zur Verfügung. Als Rahmenprogramm gibt es Musik und Moderation. Bunte Eier werden für den Brauch vor Ort kostenfrei ausgegeben. Die „Eiernetze“ sollte jeder selbst mitbringen. Das Team vom Tourismuszentrum verkauft auch zur Veranstaltung Netze gegen einen kleinen Obolus.

Morgensingen am Karfreitag am Schanzengarten in Greiz

Der Verein Ökumene in Greiz will am Karfreitag das Morgensingen wiederbeleben. Es wird für den 29. März im Schanzengarten des Oberen Schlosses Greiz organisiert. Los geht es um 8 Uhr mit dem Cäcilienchor der katholischen Herz-Jesu-Gemeinde Greiz.

Das Morgensingen an Karfreitag in 2019 – das letzte vor der coronabedingten Pause. © Christian Freund | Christian Freund

Ostern im Museum Reichenfels in Hohenleuben

Das Museum Reichenfels in Hohenleuben lädt über Ostern von Karfreitag bis Ostermontag jeweils von 13 bis 17 Uhr zu einem Besuch ein. Besichtigt werden kann die gesamte Dauerausstellung sowie der zweite Teil der Oscar-Gessner-Ausstellung, die am 7. April endet – ab 15 Uhr gibt es noch einmal Sonderführung von Museumsleiterin Antje Dunse. Ebenfalls bis zum 7. April ist ein Großteil der Zeha-Schuhsammlung des Museums zu bewundern. Die Sportschuhe mit den zwei Doppelstreifen, die ab den 1950er-Jahre in Hohenleuben hergestellt wurden, werden als jüngste Sammlung im Museum bewahrt. Für alle kleinen Besucher hat der Osterhase große und kleine Pappeier im Museum versteckt. Wer sie alle entdeckt, erhält ein kleines Ostergeschenk. Mit dem Ferienprogramm startet das Museum in der Woche nach Ostern. Am Mittwoch, dem 3. April, um 14 Uhr und am Donnerstag, dem 4. April, um 10 Uhr wird sich alles um Schafwolle drehen. Ein selber gefilztes Schäfchen darf natürlich dabei nicht fehlen. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 036622/71 02) oder per E-Mail: info@museum-reichenfels.de erforderlich.

Ostern im Tiergehege Zeulenroda

Ins Tiergehege Zeulenroda wird am Karsamstag und Ostersonntag, 30. und 31. März, jeweils von 15 bis 17 Uhr zum Eselreiten eingeladen.

Osterfeuer in Neumühle

Der Feuerwehrverein Neumühle lädt für den Karsamstag, 30. März, zum Osterfeuer auf den Festplatz in Neumühle ein. Die Veranstaltung startet 17 Uhr, je nach Sonnenstand soll das Feuer gegen 18.30 Uhr entzündet werden.

Ostern beim Töpfer in Waldhaus

In der Töpferwerkstatt Ralf Naundorf in Waldhaus können über Ostern wieder Osterschalen, Eierbecher, Osterteller und auch Küken, Hasen und Schafe aus Keramik bemalt werden. Möglich ist das am Karsamstag, Ostersonntag und -montag, 30. März bis 1. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Lediglich die Materialkosten werden erhoben.

Ostertanz in Hohenleuben

Der Hohenleubener Carnevalsverein und Förderverein Bürgerhaus Reußischer Hof laden am Karsamstag, 30. März, zum Ostertanz mit DJ Leo in den Reußischen Hof in Hohenleuben ein. Das Tanzbein kann ab 20 Uhr geschwungen werden, der Carnevalsverein verspricht Osterüberraschungen.

Ostern auf dem Rittergut Kleingera

Am Karsamstag, 30. März, ab 14 Uhr ist im Rittergut Kleingera wieder der Osterhase los und versteckt rund 100 Ostereier. Neben Tombola für den guten Zweck und Bastelstube gibt es einen Ostermarkt im einstigen Pferdestall. Viele Kunsthandwerker und Gewerbetreibende wollen vor Ort sein, um schöne Dinge – von Räucherwaren, über Keramiken, Textiles, Frühlingskränze und -gestecke sowie Spielzeug – anzubieten. Auch zwei in der Region hergestellte Eierliköre – einer vom Geflügelhof Kellner Greiz und ein zweiter von Familie Frantz aus Naitschau – können verköstigt werden. Der Flohmarkt hat geöffnet und in der Bücherstube warten mehr als 1000 Bücher aller Genre auf die Gäste. Und nicht zuletzt kann auch der Kleingeraer Osterbrunnen bestaunt werden.

Ferienveranstaltungen im Deutschen Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain

Im Deutschen Landwirtschaftsmuseum auf dem Schloss Blankenhain starten die Ferienangebote am Ostersonntag, 31. März. Von 14 bis 16 Uhr gibt es unter dem Motto „Griffelstift und Schiefertafel“ eine Sonderführung mit Schulstunden in der Alten Dorfschule. Am Ostermontag, 1. April, wird zwischen 13 und 16 Uhr zum Osteraktionstag mit Basteln rund um österliches Brauchtum eingeladen. Am Donnerstag, 4. April, gibt es dann noch Feriensonderführungen: 10 bis 11 Uhr sowie 13.30 bis 14.30 Uhr in der Dorfschule und 11 bis 12 Uhr sowie 14.30 bis 15.30 Uhr in der Bockwindmühle.

Unterwegs mit der Ferienlandeisenbahn Crispendorf

Die Ferienlandeisenbahn Crispendorf startet am Ostersonntag und Ostermontag, 31. März/1. April, jeweils ab 10 Uhr in die Saison. Dann sind die bunten Wagen wieder auf den nur 60 Zentimeter breiten Gleisen unterwegs. An beiden Tagen wird bis 18 Uhr gefahren, wobei die Züge am Bahnhof Festwiese starten und unterwegs einen kurzen Halt einlegen, denn der Osterhase hat sich angekündigt und versteckt für alle Kinder bunte Eier. Die Züge fahren je nach Bedarf im Abstand von bis zu zehn Minuten. Eine Hüpfburg gibt es auch.