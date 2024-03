Greiz. Von Dieben und Einbrechern im Kreis Greiz, die einen Sattelzug, Geld und Diesel gestohlen haben bis hin zu einem Schwimmkurs in den Osterferien und einer Mahnwache für den Frieden in Greiz.

Einbrecher in Zeulenroda unterwegs

Wie der Greizer Polizei am Montag, 25. März, bekannt wurde, hielten sich im Zeitraum des vergangenen Wochenendes Einbrecher auf einem Firmengelände in der Kleinwolschendorfer Straße in Zeulenroda auf. Dabei gelangten jene Personen unberechtigt auf das umfriedete Gelände, offenbar mit dem Ziel, in die dortigen Büroräume einzudringen. Den bislang nicht identifizierten Tätern misslang letzten Endes ihr Vorhaben, sodass sie sich ohne Beutegut wieder entfernten. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen nahm die Greizer Polizei auf, wobei Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03661 / 6210 entgegengenommen werden.

Diesel aus Baggern gestohlen

Etwa 300 Liter Diesel aus zwei Baggern stahlen bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende zwischen dem 22. und 25. März. Die Bagger standen zum Tatzeitpunkt im Bereich einer Baustelle entlang der Landstraße 2330, zwischen Weida und Mildenfurth. Ein Verantwortlicher meldete gestern den Diebstahl der Greizer Polizei, sodass diese die Ermittlungen aufnahm. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03661 / 6210 entgegengenommen.

Kompletter Sattelzug in Ronneburg gestohlen

Sonntagnacht, am 24. März, gegen 2 Uhr, wurde ein kompletter Sattelzug von einem Firmengelände in Ronneburg gestohlen. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen dazu eingeleitet. Wie sich Montagvormittag herausstellte, waren Fahrzeugdiebe erneut unterwegs, diesmal in Wünschendorf/ Elster.

Der Fahrer eines Sattelzuges meldete Montagmorgen den Einbruch in das Führerhaus seines Fahrzeuges. Die Einsatzkräfte rückten zum Tatort in der alten Entladestraße beim Wünschendorfer Bahnhof aus. Die Täter brachen in der Zeit von Freitag zu Montag die Fahrerkabine des Lkw auf und durchwühlten diese. Anschließend manipulierten sie an der Elektronik, scheinbar mit dem Ziel, den Sattelzug zu stehlen. Letzten Endes misslang ihr Vorhaben, sodass sie von dannen zogen.

Ein Zusammenhang mit den Diebstählen in Ronneburg wird derzeit geprüft. Die Kriminalpolizei Gera ermittelt nun auch hier und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0365/ 8234 - 1465 entgegen.

Diebe wurden in Ronneburg gleich zweimal tätig

Gleich zwei Tatorte verzeichneten Geraer Polizeibeamte am Montag in Ronneburg, nachdem sich jeweils Diebe ans Werk gemacht hatten. Demnach drangen in der Zeit von Donnerstag, 21. März zu Montag bislang unbekannte Täter in ein Vereinsheim in der Bahnhofstraße ein und durchsuchten dieses. Gestohlen haben sie offenbar nichts.

Des Weiteren machten sich in der Zeit von Samstag, 23. März zu Montag Unbekannte an einem in der Geraer Straße auf dem Gelände eines Kfz-Services aufgestellten Staubsaugerautomaten zu schaffen. Diesen brachen die Täter auf und entnahmen das darin befindliche Münzgeld. Ob beide Taten im Zusammenhang stehen und von denselben Tätern verübt wurden, wird derzeit geprüft. Die Geraer Polizei ermittelt in beiden Fällen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 0 entgegen.

Mahnwache für den Frieden in Greiz

Eine Mahnwache für den Frieden hat Mario Forchhammer vom Bündnis Sahra Wagenknecht in Greiz organisiert. „Mir war es wichtig, dass Menschen nicht nur in den Großstädten für den Frieden auf die Straße gehen, sondern auch in unserer Kreisstadt“, sagt Mario Forchhammer. Die Mahnwache findet am 30. März, 10 Uhr, auf der Friedensbrücke in Greiz statt. Bürger sind eingeladen, sich an der Mahnwache zu beteiligen.

Schwimmkurs für Schulkinder in den Osterferien 2024

In den Osterferien bietet die Wasserwacht Greiz e.V. für Schulkinder einen Schwimmlernkurs an. Ziel ist es in den vier Tagen mindestens das Seepferdchen Abzeichen, möglichst aber das Bronzene Schwimmabzeichen abzulegen. Der Kurs findet von Dienstag, den 2. April bis Freitag, den 5. April statt. Beginn ist 8 Uhr und es sind täglich vier Übungsstunden von je 45 Minuten bis etwa 11 Uhr zu absolvieren. Rückfragen bitte direkt an Holger Steiniger unter der Telefonnummer 0175/2701660. Anmeldungen per Mail an holger-steiniger@t-online.de bis zum 29. März.

Konzert zu Passion und Ostern

Mit großer Spannung und Vorfreude gehen die Sängerinnen und Sänger der Kirchenchöre von Langenwetzendorf und Naitschau auf das kommende Konzert zu. Fleißig wurde zusammen geübt und am Klang der Musik geschliffen und gefeilt. Das Konzert kann nun bald erklingen und das gemeinsame Projekt der Sängerinnen und Sänger mit den eingeladenen Solisten und dem Kammerorchester ein festlich-klangvoller Höhepunkt werden.

Am Karsamstag, 30. März, 15 Uhr, kommen in der Kirche Langenwetzendorf Werke von Bach, Förtsch, Gounod, Telemann u.a.m. zu Gehör. In einem musikalisch farbigen und stilistisch vielfältigen Programm gestalten die Chöre und die Solisten mit dem Kammerorchester Musik vom Frühbarock bis zur Romantik. Auf der Schwelle von der Karwoche zum Osterfest zeigen die Sängerinnen und Musiker ihr Können und ihre Freude an der geistlichen Musik.

Der Eintritt zum Konzert ist frei – um eine angemessene Spende wird am Ausgang freundlich gebeten. Die Kirche verfügt über eine Heizung und wird gut gewärmt sein.