Greiz/Zeulenroda-Triebes. Von einem kurzen Familienspaziergang bei Gera bis zur langen Wanderung auf dem Elsterperlenweg: Hier kann man im Vogtland zu Ostern auf Tour gehen.

Gemeinsam mit dem Tourismusverband Vogtland haben wir für unsere Leser die schönsten sieben Spaziergänge für die Osterzeit herausgesucht. Von kurzer Tour bis längerer Wanderung ist alles dabei.

1. Österlicher Stadtspaziergang Gera

Mit gerade drei Kilometern Länge und nur wenigen Höhenmetern ist der Stadtspaziergang Gera – Teil des Kulturwegs der Vögte – für die ganze Familie geeignet. Er ermöglicht eine Reise auf den Spuren der Vögte und zu den mittelalterlichen Wurzeln der Stadt. Vom Bergfried des Schloss‘ Osterstein geht es bis zum Stadtmuseum Gera. Vorbei an Marienkirche, Otto-Dix-Museum und Orangerie mit der Kunstsammlung Gera geht bis zum Stadtmuseum.

Die Orangerie in Gera ist ein schönes Ziel für einen Osterspaziergang. © Tourismusverband Vogtland | Christoph Beer

2. Spaziergang auf dem Walderlebnispfad Gera

Der knapp sechs Kilometer lange Erlebnisweg mit zwölf Wissens-Stationen rund ums Thema Wald bietet auch ein Quiz und eine App und ist für die ganze Familie geeignet. Ihn gibt es erst seit März 2023. Entlang des Weges erfährt man durch Fotos, Videos und kurze, altersgerechte Text- und Audioerläuterungen Wissenswertes rund ums Thema Wald und dessen Bewohner – etwa Fledermäuse, wie die Mops- und Mückenfledermaus oder das Große Mausohr. Der Spaziergang beginnt am Mohrenplatz in Gera-Untermhaus und führt über die Siedlung Heinrichsgrün nach Ernsee und Hammelsburg.

3. Wanderung auf dem Rundwanderweg Greiz unterwegs

Eher für erfahrene Wanderer geeignet ist der fast 22 Kilometer lange Rundwanderweg in Greiz über Röschnitzgrund und Schlötengrund, der bis nach Neumühle und zurück führt. Entlang des Weges gibt es viele Höhepunkte zu entdecken, beispielsweise das Greizer Sommerpalais, das Obere und das Untere Schloss, das Tiergehege und das Mausoleum in Waldhaus.

Das Untere Schloss in Greiz zeigt sich frühlingshaft. © Tourismusverband Vogtland | Sebastian Theilg

4. Zu Ostern auf dem Elsterperlenweg wandern

Ein Teil des Rundwanderwegs um Greiz führt auch über den Elsterperlenweg, der als zertifizierter Qualitätsweg zwischen Wünschendorf und Greiz natürlich ebenfalls für Osterspaziergänge geeignet ist. Da seine sechs Etappen mit insgesamt 72 Kilometern vor allem über naturbelassene und auch schmale Pfade führt, ist er eher für fortgeschrittene Wanderer und weniger für eine Familientour geeignet.

5. Familienspaziergang auf dem Promenadenweg Zeulenroda

Der barrierefreie, rund 3,4 Kilometer lange Promenadenweg am Zeulenrodaer Meer hat gerade für Familien einiges zu bieten. Denn entlang des Weges, der am Bio-Seehotel beginnt, oder in der Nähe finden sich nicht nur das Tiergehege, ein Spielplatz mit Kletterturm, der Hochseilgarten am Seehotel, sondern auch die Wassersportschule Thüringen, das Strandbad und zehn Wissens- und Spielstationen.

Das Sommerpalais in Greiz und der Greizer Park laden immer zum Ausflug ein. © Tourismusverband Vogtland | Sebastian Theilg

6. Wanderung auf dem Talsperrenweg Zeulenroda

Wer Lust hat, über Ostern das Zeulenrodaer Meer noch mehr zu erkunden, kann das auf dem Talsperrenweg Zeulenroda tun. Der Qualitätsweg Wanderbares Deutschland um die Talsperre Zeulenroda und die Weidatalsperre ist insgesamt rund 41,4 Kilometer lang. Idyllische Bachläufe, Waldgebiete, Aussichtspunkte und immer wieder die Nähe zum Wasser zeichnen den Weg als Naturerlebnis aus. Es gibt jeweils Querverbindungen zwischen den Wegen, womit man die Tour ganz nach eigenen Fähigkeiten gestalten kann.

7. Ringweg Bad Elster und Rhododendronfest

Auf rund 15,4 Kilometern führt der Ringweg Bad Elster vom Bahnhof am Landhaus Adorf in die Kurstadt und nach einem kleinen Rundgang wieder zurück. Vor allem die wunderschönen Parkanlagen, die Kirchen, Jugendstilvillen, Badeanlagen und anderen historischen Gebäude stehen im Fokus. Es gilt rund 400 Höhenmeter zu überwinden. Außerdem hält der Tourismusverband ein besonderes Schmankerl parat: Am 11. und 12. Mai steigt in der Stadt das Rhododendronfest, das neben einem großen Garten- und Naturmarkt ein buntes Rahmenprogramm parat.

Am Albertbad in Bad Elster kommt man bei der Tour auf dem Ringweg entlang. © Tourismusverband Vogtland | Sebastian Theilg

Besonderer Tipp

Nicht zuletzt lohnt sich natürlich auch eine Tour auf dem Osterpfad Vogtlandmit seinen Stationen im thüringischem, sächsischem und böhmischen Vogtland. Entlang des Osterpfades warten liebevoll gestaltete Ausstellungen, geschmückte Brunnen, Verkaufsstände und Märkte rund um das Thema Ostern und führen Einheimische und Gäste quer durch die schönsten Vogtlandorte. Im Mittelpunkt steht die „Große Osterausstellung – Vogtland“ im Klubhaus der Stadt Berga-Wünschendorf und der wunderschön geschmückte Osterbrunnen in der Elsterstadt. Die anderen teilnehmenden Orte sind Bad Elster, Eger/Cheb, Fraureuth, Greiz, Mohlsdorf, Niederalbertsdorf, Waltersdorf, Weida, Wolfersdorf und Wünschendorf.