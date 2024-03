Greiz. In Greiz und Zeulenroda-Triebes stoppten Beamte Alkoholfahrten und Fahrten unter Drogeneinfluss

Alkoholfahrt gestoppt

Braunichswalde. Am Freitagabend, dem 29. März, gegen 21.15 Uhr, stoppte die Polizei einen grauen Opel vom Typ Vectra auf der L1081 bei Vogelgesang. Die Beamten konnten eindeutigen Alkoholgeruch ausgehend vom Fahrzeugführer wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest erbrachte den Wert von 1,69 Promille. Die Polizeiinspektion Greiz leitete ein Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer ein, beschlagnahmte dessen Führerschein und ordnete eine Blutentnahme an.

Waren es Fußballfans?

Greiz. Am Samstag, dem 30. März, zwischen 7 und 7.41 Uhr besprühten unbekannte Täter eine Hausfassade in der Goethestraße mit dem Schriftzug „BSG Wismut Aue“ und verursachten damit einen Schaden von rund 500EUR. Das Graffiti wurde mit weißer Farbe in einer Größe von 2 Metern x 30 Zentimetern angebracht. Die Polizeiinspektion Greiz hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt oder möglichen Tätern geben können. Die Polizei nimmt Hinweise gerne unter der Telefonnummer 03661 - 6210 entgegen.

Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinfluss

Greiz. Am 31. März, gegen 0.15 Uhr konnte ein alkoholisierter Fahrzeugführer in einem roten VW Golf auf der Elsterberger Straße gestoppt werden. Der Fahrer musste sich einem Atemalkoholtest unterziehen, welcher knapp über 1,0 Promille aufzeigte. Da ein zweiter Atemalkoholtest wenige Minuten später einen steigenden Wert aufwies, wurde gegen den Fahrer ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet. Seinen Führerschein ist er vorerst los.

Unter Drogen Fahrzeug gesteuert

Berga/Elster. In den frühen Samstagmorgenstunden des 30. März wurde ein grauer VW Golf in Wolfersdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Fahrzeug waren zwei Personen, welche sich auffällig verhielten. Ein Drogenvortest des Fahrzeugführers, welcher auch noch eine geringe Menge Marihuana bei sich trug, schlug positiv auf mehrere Drogen an, weshalb gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren eröffnet und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Droge Alkohol im Straßenverkehr auf der Spur

Zeulenroda. Die Polizei stoppte einen weiteren Fahrzeugführer, welcher im Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss stand. Der Fahrer eines weißen VW-Transporters wurde ebenfalls am Freitagabend dem 29. März, gegen 22.45 Uhr in der Schopperstraße in Zeulenroda, durch Beamte der Polizeiinspektion Greiz gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch hier war eindeutiger Alkoholgeruch für die Beamten wahrzunehmen. Ein Atemalkoholtest ergab 0,57Promille. Dem Fahrzeugführer blüht nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein Bußgeld.

Ohne Führerschein und unter Drogen Fahrzeug gesteuert

Greiz. Am Freitag, dem 29. März, gegen 18.45 Uhr, wurde ein älterer grauer Audi A6 auf dem Neustadtring in Greiz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht über die notwendige Fahrerlaubnis verfügt. Ein Drogenvortest lässt zudem darauf schließen, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Die Polizeiinspektion Greiz hat Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Fahrer eingeleitet. Außerdem wird geprüft, inwieweit die Halterin dem Täter das Fahren gestattet hat und sich somit ebenfalls straffällig machte.

Schranke im Bleichenweg in Zeulenroda abmontiert

Zeulenroda. Von Donnerstag, dem 28. März, auf Freitag, dem 29. März, zwischen 21 Uhr abends und 9 Uhr morgens, wurde im Bleichenweg in Zeulenroda eine Schranke, die eine Zufahrt absperrte, fein säuberlich demontiert. Das gesamte Zubehör, wie Halterung und Schrauben, hat der Unbekannte am Straßenrand abgelegt. Die Schranke muss durch einen Techniker neu eingestellt werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 500 EUR. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Greiz unter der Telefonnummer (03661) 62 10 zu melden.

Vandalismus in der Greizer Brückenstraße

Greiz. In der Nacht von Donnerstag, dem 28. März, auf Freitag, dem 29. März, beschädigten unbekannte Täter zwischen 22 Uhr und 1 Uhr eine Laterne im Außenbereich der Sparkasse in der Brückenstraße. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 1.000 EUR. Die Polizeiinspektion Greiz hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt oder möglichen Tätern geben können. Die Polizei nimmt Hinweise gerne unter der Telefonnummer (03661) 62 10 entgegen.