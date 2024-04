Zeulenroda-Triebes. Warum bei Heidi Henze sich Wehmut einstellt

Ich kenne das Gefühl aus eigenen Erlebnissen, auf einem Gipfel zu stehen. Beim Blick auf die atemberaubende Weite stellt sich ein unbeschreibliches Gefühl ein. Gänsehaut, feuchte Augen, so beschreibt Madlen Voigt das Erlebnis, was man erlebt haben muss, um es nachvollziehen zu können. Recht hat sie. Doch sie geht noch einen großen Schritt weiter: Sie hat die Erfüllung darin gefunden, Menschen zu motivieren, ihnen Mut zuzusprechen. Mit ihnen gemeinsam, das Feeling der Bergwelt zu erleben. Für Madlen Voigt fällt mir nichts anderes ein, als pure Begeisterung. Ich bewundere ihren Mut, aus einem sicheren Leben und dem täglichen Wahnsinn des Alltags auszusteigen und etwas Neues, ganz anderes anzufangen. Heute spricht sie über die Bergwelt, über die Alpen, über die Alpenüberquerung von Italien, Schweiz, Österreich, Deutschland und Frankreich aus, als würde es das Normalste der Welt sein. Sie hat Trekking-Touren in Vietnam, Nepal, Bali, Kirgistan ganz privat erlebt. Das Gefühl einen Sechstausender zu besteigen sei unbeschreiblich, sagt die Langenwolschendorferin.

Weitere Nachrichten aus der Region

Besucheransturm: Diese Orte des Osterpfades Vogtland quellen über vor Eiern und Osterliebe Osterpfad Vogtland in Fraureuth: Vor dem Herrenhaus mit Porzellanmuseum steht eine große Osterpyramide. Eine Hasenschule und Rieseneier laden zum Entdecken ein. Wo haben sich die Hasen in Fraureuth versteckt? © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Die sechsjährige Matilda aus Lengefeld im Vogtland mag ganz besonders die lilafarbenen Eier und staunt nicht schlecht über die ganze Farbenpracht in Berga. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterburg Weida: Traubenhyazinthen blühen üppig im österlich geschmückten Burggarten. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterpfad Vogtland in Mohlsdorf: Eier mit Zeichnungen des Heimatmalers Wolfgang Randig aus Mohlsdorf. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterpfad Vogtland in Mohlsdorf: Busreisende machen Halt in Mohlsdorf, um die Osterausstellung am Pilspub Monte Carlo zu besuchen. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterpfad Vogtland in Mohlsdorf: Busreisende machen Halt in Mohlsdorf, um die Osterausstellung am Pilspub Monte Carlo zu besuchen. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterpfad Vogtland Mohlsdorf: Gästeführerin Sabine Pinks führt Busreisende in Mohlsdorf durch die Osterausstellung und erklärt die Hintergründe. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterpfad Vogtland in Mohlsdorf: Chistine Dietel verkauft Osterdekoration der Kreativfrauen aus Mohlsdorf. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterpfad Vogtland in Mohlsdorf: Osterkörbe am Fuße der Osterpyramide in Mohlsdorf. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterpfad Vogtland in Mohlsdorf: Hasen aus Birkenstämmen aus dem Garten von Christine Dietel. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterpfad Vogtland in Mohlsdorf: Christine Dietel hat eine kleine Ostergeschichte geschrieben und sie den helfenden Mitarbeitern der Vogtlandwerke gewidmet.Auch in Mohlsdorf steht eine Osterpyramide. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterpfad Vogtland in Mohlsdorf: Eier mit Zeichnungen des Heimatmalers Wolfgang Randig aus Mohlsdorf. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterpfad Vogtland in Mohlsdorf: Busreisende machen Halt in Mohlsdorf, um die Osterausstellung am Pilspub Monte Carlo zu besuchen. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterpfad Vogtland Mohlsdorf: Gästeführerin Sabine Pinks führt Busreisende in Mohlsdorf durch die Osterausstellung und erklärt die Hintergründe. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterpfad Vogtland in Mohlsdorf: Auch in Mohlsdorf steht eine Osterpyramide. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterpfad Vogtland in Mohlsdorf: Chistine Dietel verkauft Osterdekoration der Kreativfrauen aus Mohlsdorf. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterpfad Vogtland in Mohlsdorf: Chistine Dietel verkauft Osterdekoration der Kreativfrauen aus Mohlsdorf. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterpfad Vogtland in Mohlsdorf: Chistine Dietel verkauft Osterdekoration der Kreativfrauen aus Mohlsdorf. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterpfad Vogtland in Fraureuth: Vor dem Herrenhaus mit Porzellanmuseum steht eine große Osterpyramide. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterpfad Vogtland in Fraureuth: Ein böser und ein freundlicher Schweinehase. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterpfad Vogtland in Fraureuth: Vor dem Herrenhaus mit Porzellanmuseum steht eine große Osterpyramide. Eine Hasenschule und Rieseneier laden zum Entdecken ein. Wo haben sich die Hasen in Fraureuth versteckt? © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterpfad Vogtland in Fraureuth: Rieseneier vor dem Porzellanmuseum. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterpfad Vogtland in Fraureuth: Vor dem Herrenhaus mit Porzellanmuseum steht eine große Osterpyramide. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterpfad Vogtland in Fraureuth: Vor dem Herrenhaus mit Porzellanmuseum steht eine große Osterpyramide. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterpfad Vogtland in Fraureuth: Porzellanmuseum. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterpfad Vogtland in Fraureuth: Vor dem Herrenhaus mit Porzellanmuseum steht eine große Osterpyramide. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterpfad Vogtland in Fraureuth: Wo haben sich die Hasen in Fraureuth versteckt? © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterpfad Vogtland in Fraureuth: Was wohl Lehrer Hase vorliest? © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterpfad Vogtland in Fraureuth. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterburg Weida: Traubenhyazinthen blühen üppig im österlich geschmückten Burggarten. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Eingang zur Osterburg Weida. Die Hühner weisen den Weg. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterburg Weida: Eier und Hasen allüberall. Das größte Osterei des Osterpfades Vogtland steht auf der Osterburg. Wer entdeckt den Hühnerdieb im Burghof? Wo hat sich der Osterhase versteckt? © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterburg Weida: Eier und Hasen allüberall. Das größte Osterei des Osterpfades Vogtland steht auf der Osterburg. Wer entdeckt den Hühnerdieb im Burghof? Wo hat sich der Osterhase versteckt? © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterburg Weida: Eier und Hasen allüberall. Wo hat sich der Osterhase versteckt? © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterburg Weida: Eier und Hasen allüberall. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterburg Weida ist Teil des Osterpfades Vogtland. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterburg Weida: Eier und Hasen allüberall. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterburg Weida: Eier und Hasen allüberall. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterburg Weida: Eier und Hasen allüberall. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterburg Weida: Eier und Hasen allüberall. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Ostergarten Wolfersdorf: Marita Hildebrandt und Norbert Meißner aus Gera sind mit ihren E-Bikes auf dem Osterpfad unterwegs und haben im Wolfersdorfer Ostergarten Station gemacht. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Ostergarten Wolfersdorf am alten Pfrarrhaus: Osterkrone, Heuhasen, Schaukästen mit österlichen Dioramen und bemalten Eiern sowie eine Rastbank warten auf Besucher. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Ostergarten Wolfersdorf am alten Pfrarrhaus: Osterkrone, Heuhasen, Schaukästen mit österlichen Dioramen und bemalten Eiern sowie eine Rastbank warten auf Besucher. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Ostergarten Wolfersdorf. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterkrone in Berga: Die sechsjährige Matilda aus Lengefeld im Vogtland mag ganz besonders die lilafarbenen Eier und staunt nicht schlecht über die ganze Farbenpracht in Berga. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterausstellung Klubhaus Berga: Silvia Seifert aus Zwickau malt schon ihr ganzes Leben lang leidenschaftlich und ist schon einige Jahre bei den Osterpfadleuten in Berga mit dabei. Daneben sitzt Ingrid Wiese mit ihrer neuesten Kreation: Ein Eierschalenmosaik, in dem sie zu Bruch gegangene und schon verzierte Eier weiterverarbeitet hat. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterpfad Vogtland Berga: Auf dem Osterpfad Vogtland waren fleißige Hände am Werk. Eier über Eier aller Art wurden verziert. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterpfad Vogtland Berga: Auf dem Osterpfad Vogtland waren fleißige Hände am Werk. Eier über Eier aller Art wurden verziert. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterkrone auf dem Röhrenbrunnen in Greiz. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterkrone auf dem Röhrenbrunnen in Greiz vor der Stsdtkirche. Die Eier sind mit bunten Stoffen überzogen. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Ostergarten Wolfersdorf am alten Pfrarrhaus: Osterkrone, Heuhasen, Schaukästen mit österlichen Dioramen und bemalten Eiern sowie eine Rastbank warten auf Besucher. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Ostergarten Wolfersdorf am alten Pfrarrhaus: Osterkrone. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Ostergarten Wolfersdorf am alten Pfrarrhaus. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Ostergarten Wolfersdorf am alten Pfrarrhaus. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Ostergarten Wolfersdorf am alten Pfrarrhaus. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Ostergarten Wolfersdorf am alten Pfrarrhaus: Osterkrone, Heuhasen, Schaukästen mit österlichen Dioramen und bemalten Eiern sowie eine Rastbank warten auf Besucher. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Ostergarten Wolfersdorf am alten Pfrarrhaus. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Ostergarten Wolfersdorf am alten Pfrarrhaus. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterausstellung im Klubhaus Berga: Doris Kirsch ist zum ersten Mal bei der Osterausstellung im Klubhaus dabei und bietet ihre Tonarbeiten an. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Besucheransturm zum Osterpfad Vogtland in Berga. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Besucheransturm zum Osterpfad Vogtland in Berga. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Die österliche Dekoration im Bergaer Park vor dem Rathaus wird begutachtet. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Röhrenbrunnen in Greiz: Mit Stoff bezogene Eier sind zu einer Osterkrone gebunden. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Röhrenbrunnen in Greiz: Mit Stoff bezogene Eier sind zu einer Osterkrone gebunden. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler Osterpfad Vogtland Fraureuth: Osternest vor dem Herrenhaus. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler 1 / 65

Sie hat ihre Erfüllung darin gefunden, Menschen vom Watzmann nach Drei Zinnen über die Alpen zu führen, ihnen eine Woche lang die schöne Welt zu zeigen, die Verbindung mit der Natur spüren zu lassen und dabei auf Luxus zu verzichten. Der Luxus besteht hier in den kleinen Dingen, sagt sie. Und wenn es der normale Morgenkaffee ist, den es in Nepal nicht gibt. „Dann freust Du Dich auf den ersten Kaffee wieder. Du erlebst die Kleinigkeiten ganz anders“, so Madlen Voigt. Dass das alles nicht purer Urlaub ist, sondern es für jede Tour eine intensive Vorbereitung notwendig ist, erzählt sie in unserem Gespräch. Nichtsdestotrotz, die Sehnsucht nach Weite und Atemlosigkeit bleibt eben auch bei mir.