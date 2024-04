Landkreis Greiz. Der Waldbesitzerverband und das Forstamt Weida laden in den Staatswald bei Auma ein. Es geht um Aufforstung und im Viva-Kino läuft „Das schwarze Quadrat“

Der Waldbesitzerverband Thüringen und das Forstamt Weida laden zur Frühjahrsversammlung am 17. April ein. Die Veranstaltung beginnt mit einer Exkursion um 14.30 Uhr (Treffpunkt: Sportplatz Auma, Geraische Straße stadtauswärts) in den Staatswald bei Auma. Die Versammlung startet um 18 Uhr in der Gaststätte „Aumühle“ in Weida. Thematische Schwerpunkte liegen auf der Wiederaufforstung, Baumartenwahl, aktuellen Holzmarktinformation sowie der forstlichen Förderung. Um vorherige Anmeldung mit Name und Teilnehmerzahl beim Forstamt Weida (forstamt.weida@forst.thueringen.de oder (036603) 71 49 90) wird gebeten.

Viva-Kino in der Kreuzkirche Zeulenroda

Am Freitag, dem 5. April, um 20 Uhr, wird der Film „Das schwarze Quadrat“ (2021, P12) in der Kreuzkirche Zeulenroda gezeigt. Ein Film von Peter Meister, der in seiner Handlung über einen Kunstraub erzählt. Die Kunsträuber Vincent (Bernhard Schütz) und Nils (Jacob Matschenz) sind kurz vor dem Ziel: In ihrer Kreuzfahrt-Kabine liegt das 60 Millionen Dollar teure Gemälde, das schwarze Quadrat, das sie an Bord ihrem Auftraggeber übergeben sollen. Sie haben vorher nur noch einen kleinen unvorhergesehenen Termin, und zwar auf der Showbühne des Schiffes. Während sie sich durch ihr Programm als Elvis- und David-Bowie-Imitatoren quälen, nutzen Unbekannte die Gelegenheit und stehlen das Schwarze Quadrat. Vincent, der verhinderte Maler, fertigt mit etwas eigenwilligen Methoden eine exakte Kopie des Malewitsch an – und als auch diese Kopie abhandenkommt, gleich noch eine zweite. Währenddessen zieht sich die Schlinge um das Gauner-Duo zu: Nils wird enttarnt, und Vincent merkt vor lauter Verliebtheit nicht, dass seine Bekanntschaft von der Bordbar, die ungemein kunstsinnige Martha (Sandra Hüller), nur deshalb seine Nähe sucht. (Dauer: 101 Minuten)

Frühlings-Singen in Mohlsdorf

Der Männerchor Mohlsdorf lädt zum Frühlings-Singen am Sonntag, dem 7. April, um 15 Uhr, in den Saal der Mohlsdorfer Gaststätte „Zum Kühlen Morgen“ ein. Einlass ist 14.30 Uhr. Mitwirkende sind neben dem Mohlsdorfer Männerchor unter der Leitung von Antonius Werner der Frauenchor Schönfeld, Johanna Hahn am Piano und das Blockflöten-Ensemble „Melange“ unter der Leitung von Gretel Töpfer. Der Eintritt ist frei.