Greiz. Nach der Razzia steht der Verein Alte Papierfabrik in Greiz zu Unrecht im Fokus. Dabei hat er nichts mit der Sache zu tun. Die Polizei nennt weitere Details zum Einsatz.

Seit Donnerstag steht das Telefon beim Vorsitzenden des soziokulturellen Vereins Alte Papierfabrik Greiz, Peter Schmidt, nicht mehr still, erzählt er. Auch bei den Vereinsmitgliedern gingen ständig Anrufe mit Fragen ein.

Das liegt aber nicht daran, dass man die nächste Band sucht, die in der beliebten Veranstaltungsstätte auftreten will, sondern dass man durch eine unglückliche Formulierung in einer Polizeimeldung plötzlich überregional zu Unrecht im Fokus steht.

Razzia in der ehemaligen Papierfabrik, nicht bei der Alten Papierfabrik

Hintergrund ist eine Razzia, bei der am Donnerstag, 4. April, eine große Marihuana-Aufzuchtanlage ausgehoben und sieben Menschen vorläufig festgenommen wurden. Von der Alten Papierfabrik ist in der Meldung die Rede, die schnell bundesweit die Runde macht, da es sich um das Gelände der ehemaligen Papierfabrik an der Göltzsch handelt.

Nur, der Verein Alte Papierfabrik war nicht das Ziel des großen Polizeieinsatzes. Er befindet sich zwar in unmittelbarer Nähe dieses Geländes, war aber nicht Ziel der Durchsuchungsmaßnahmen. „Wir haben damit nichts zu tun“, sagt Schmidt.

„Äußerst ungünstig“ sei die Verwechslung gewesen, sagt er diplomatisch, „darauf hätte ich verzichten können.“ Zwar sind die meisten Beiträge mit einem kleinen Zusatz versehen, dass es sich nicht um den Verein handelt, in der Eile scheint dieser aber oft überlesen zu werden. „Wir wurden von vielen gefragt, ob das denn bei uns sei“, sagt der Vereinsvorsitzende. Sogar Kommunalpolitiker hätten besorgt angerufen.

„Die Razzia war nicht bei uns“, stellt Peter Schmidt deswegen noch einmal klar, der nun wieder auf ruhigere Tage hofft.

Polizei gibt weitere Details zum Einsatz bekannt

Wie die Polizei am Freitagmittag, 5. April, mitteilt, wurde der Großeinsatz am Donnerstag gegen 19 Uhr beendet. „Insgesamt wurden sechs LKW-Ladungen mit Beweismitteln beschlagnahmt. Darunter befanden sich Filter und Utensilien für die Aufzuchtanlagen, über tausend Pflanzen in verschiedenen Wuchshöhen sowie bereits abgeerntetes und zum Verkauf verpacktes Blütenmaterial im zweistelligen Kilobereich“, schreibt sie. Die Ausmaße der professionellen Plantage hätten sich über mehrere hundert Quadratmeter erstreckt. Die sieben vorläufig festgenommen Männer waren zwischen 19 und 36 Jahre alt. Seit Freitagvormittag laufen die ersten Haftvorführungen am Amtsgericht Gera. Sie sollen den ganzen Tag dauern. Den Beschuldigten wird der gewerbsmäßige, illegale Anbau beziehungsweise Handel mit Cannabis in nicht geringer Menge zur Last gelegt. Mehrere Monate intensiver kriminalpolizeilicher Ermittlungen seien vorausgegangen.

