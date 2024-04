Skulpturen-Symposium der Kettensägen-Künstler aus Deutschland am Bio-Seehotel in Zeulenroda-Triebes, am Zeulenrodaer Meer: Christian Schmidt ist verliebt in den gedeckten Tisch. Für ihn sind die schon fertiggestellten Fleisch- und Backwaren einfach nur zum Anbeißen gelungen. Ein kräftiger Schinken soll noch folgen. © Heidi Henze | Heidi Henze