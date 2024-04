Greiz/Zeulenroda-Triebes. Die Veranstaltungsankündigungen, Meldungen und Polizeinachrichten aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Umgebung.

„Stark alkoholisierte“ Mädchen randalieren in Greiz

Nach Mitteilung der Polizei wurden am Donnerstag, 4. April, kurz nach 23 Uhr Beamte alarmiert, weil sich in Greiz eine Gruppe randalierender Jugendlicher aufhalte. Außerdem sei der lautstarke Ausruf „Sieg Heil“ gefallen. Vor Ort eingetroffen, stellten die Beamten drei jugendliche Frauen und zahlreiche umgeworfene Mülltonnen fest. Die 15- und 16-jährigen Mädchen, die laut Polizei stark alkoholisiert waren, wurden anschließend ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Eine der Jugendlichen habe sich damit aber nicht einverstanden gezeigt und sich körperlich zur Wehr gesetzt. Auch wenn dabei niemand verletzt wurde, folge nun eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Mini-Bagger und mehr in Muntscha von einer Baustelle gestohlen

Unbekannte stahlen laut Polizei zwischen Dienstag und Donnerstag, 2. bis 4. April, mehrere Baugeräte von einer Baustelle in Muntscha bei einem Agrarbetrieb. Entwendet wurden neben einem Minibagger auch mehrere Baumaterialien, sodass Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand. Die Kriminalpolizei Gera ermittelt nun und sucht Zeugen unter der Telefonnummer: 0365/82 34 14 65 (Bezugsnummer 0086022/2024).

Sonderführung im Museum Reichenfels in Hohenleuben

Am Sonntag, dem 7. April, ab 15 Uhr findet im Museum Reichenfels eine Sonderführung zum Ende der Oscar Gessner-Ausstellung statt. Unter dem Motto „Wiederentdeckt“ gibt es Neuigkeiten zu Gessner und seinen Werken. Außerdem werden noch einmal Bilder aus dem Depot geholt, um einen breiten Querschnitt der Sammlung zeigen zu können.

Neue Erstklässler in Greiz müssen bis 10. Mai angemeldet werden

Alle Greizer Kinder, die bis zum 1. August 2025 sechs Jahre alt werden, müssen bis 10. Mai in einer Grundschule in Greiz angemeldet werden. Das teilt das Landratsamt Greiz, Amt Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Sport, mit. Ein Kind, das am 30. Juni eines Jahres mindestens fünf Jahre alt ist, kann auf Antrag der Eltern am 1. August desselben Jahres in die Schule aufgenommen werden. Die Entscheidung treffen der Schulleiter und der Schularzt. Die Anmeldung kann vom 2. bis 10. Mai vorgenommen werden. Dabei ist laut Behörde auch mitzuteilen, ob eine offensichtliche oder vermutete Behinderung des Kindes besteht.

Die Einschreibung der Erstklässler des Schuljahres 2025/26 erfolgt kontaktlos in schriftlicher Form. Eltern bekommen die Unterlagen per Post und sollen sie dann ausgefüllt an die jeweilige Grundschule schicken oder in deren Briefkasten einwerfen. Anmelden kann man sich an den Grundschulen Lessing und Goethe, in der in Irchwitz und der in Pohlitz.

Jens Meyer soll FDP in die Kreistagswahl führen

Schornsteinfegermeister Jens Meyer aus Ronneburg soll die FDP im Landkreis Greiz in den Wahlkampf um den Kreistag führen. Das teilt die Partei mit. Einstimmig nominierten die Liberalen Meyer mit seiner umfangreichen kommunalpolitischen Erfahrung, heißt es weiter. Er werde außerdem erneut für den Ronneburger Stadtrat kandidieren. Auf der FDP-Liste stehen weiterhin: Gernot Sengewald, Diplomingenieur für Maschinenbau aus Braunichswalde, Jens-Holger Schmidt, Bauingenieur und Stadtrat in Greiz, Dirk Bergner, Vizepräsident des Thüringer Landtages aus Hohenleuben, Aurelius Rank, Student der Rechtswissenschaften aus Wünschendorf, Dirk Müller, Geschäftsführer der Kraftsdorfer Fleischwaren GmbH sowie Richard Gersing aus Hohenleuben. „Ich freue mich, dass es auch gelungen ist, mit Aurelius Rank einen ganz jungen Mann für liberale Politik im Landkreis Greiz zu begeistern“, wird der FDP-Kreisvorsitzende Dirk Bergner zitiert. Das spreche „eindeutig“ dafür, „dass auch den Erstwählern die Geschehnisse im Kreis nicht egal sind.“ Der 20-jährige Wünschendorfer will vor allem ganz junge Wahlberechtigte an die Wahlurnen ziehen.

Landratsamt Greiz sucht Bewerber für ein Freiwilligenjahr

Das Landratsamt sucht nach eigener Mitteilung wieder Freiwillige für ein soziales Jahr im Kinder- und Jugendbereich. Bis Ende Juli kann man sich bewerben. Das Jugend- und Sozialamt des Landratsamtes Greiz biete zwei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 25 Jahren die Chance, vom 1. September in sozialen Bereichen des Landkreises zu arbeiten und für den Lebens- und Berufsweg Klarheit und Orientierung zu gewinnen. Der Einsatz der Bewerber erfolgt im Jugend- oder Sozialamt sowie in Kinder- und Jugendeinrichtungen im Landkreis Greiz.

Weitere Auskünfte gibt es im Jugend- und Sozialamt bei Elke May unter der Telefonnummer: 03661/87 63 17. Bewerbungsunterlagen können bis 31. Juli an das Landratsamt Greiz, Jugendamt SG 51.3, Dr.-Rathenau-Platz 11 in Greiz geschickt werden. Möglich ist auch eine E-Mail an elke.may@landkreis-greiz.de.

Luchs steht im Mittelpunkt eines Vortrags im alten Kino Zeulenroda

Der Naturschutzbund (NABU) Gera-Greiz lädt für Dienstag, dem 09. April, ab 19.30 Uhr zu einem Vortrag in das ehemaliges Odeon-Kino Zeulenroda ein. Es geht um den Luchs und seine Ausbreitung in Thüringen. Der Referent Silvester Tamás ist Koordinator des Luchsprojektes und einer der Sprecher der „Landesarbeitsgruppe Wolf und Luchs“ beim NABU Thüringen. Um eine Spende zur Deckung der Unkosten wird gebeten.

Gemeinsam laufen für den guten Zweck in Pausa

„Gemeinsam Laufen – Für ein gemeinsames Ziel“: Unter diesem Motto lädt der Verein zur Förderung der Schule Pausa am 13. April zum ersten Erdachsen-Spendenlauf auf dem Gelände der Schule Pausa ein. Circa 100 Pausaer Schüler laufen innerhalb von 30 Minuten so viele Runden wie möglich auf der 225 Meter langen Strecke. Sponsoren, die sich die Kinder im Vorfeld selbst gesucht haben, spenden dabei einen vereinbarten Betrag pro gelaufener Runde. Mittlerweile hätten sich um die 200 Sponsoren gefunden, berichtet die Schule, zumeist Eltern, Großeltern, Freunde, aber auch ortsansässige Firmen, die ihre Unterstützung zugesagt haben. Ab 10 Uhr geht es am 13. April los. Alle gesammelten Spenden kommen der Grund- und Oberschule Pausa, dem Hort Pausa sowie der Schulpartnerschaft mit Uganda zu Gute. Von dem Geld soll unter anderem eine überdachte Sitzmöglichkeit sowie ein Spielgerätehaus angeschafft werden. Zudem sollen von dem Erlös Schulprojekte mitfinanziert werden.

Bewerber für Sterne des Sports gesucht

Noch bis 30. Juni können sich alle Sportvereine aus dem sächsischen und thüringischen Vogtland, sowie dem Saale-Orla-Kreis und dem Landkreis Saalfeld/Rudolstadt, die unter dem Dach des Deutschen Olympischen Sportbundes organisiert sind, mit ihren gesellschaftlichen Engagements bei den „Sternen des Sports“ bewerben. Das teilt die Volksbank Vogtland-Saale-Orla mit. Gesucht werden beispielsweise Initiativen aus den Bereichen Bildung und Qualifikation, Gesundheit, Integration und Inklusion, Klimaschutz, Digitalisierung, Demokratieförderung oder Mitgliedergewinnung.

Mitmachen können alle Sportvereine aus dem Geschäftsgebiet der Genossenschaftsbank. Bewerbungen sind online auf der Bankwebseite www.vb-vso.de/sterne oder unter www.sterne-des-sports.de möglich. Bewerbungsschluss ist der 30. Juni. Eine fachkundige Jury will die bei der Genossenschaftsbank eingereichten Initiativen der Sportvereine bewerten und über die Vergabe der Platzierung in Bronze und die damit verbundene Qualifizierung für die silberne Landesebene in Sachsen und Thüringen entscheiden.