Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Von einem Unbekannten schwer verletzt wurde ein 20-Jähriger im Landkreis Greiz. Seine Verletzungen waren so schwer, dass er in ein Krankenhaus nach Jena verlegt werden musste. Die Polizei sucht Zeugen.

Mit Hirnblutungen und mehreren Knochenbrüchen ist ein 20-jähriger Abiturient nach einer Abi-Feier in der Hauptstraße in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf (Landkreis Greiz) ins Krankenhaus gekommen. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, hatte ein Unbekannter auf den jungen Mann mit mehreren Schlägen und Tritten eingewirkt.

Die Auseinandersetzung habe sich außerhalb des Veranstaltungsobjektes zugetragen. Erst einige Zeit später sei er von Mitschülern gefunden und ins Krankenhaus gebracht worden. Kurz darauf wurde er aufgrund seiner schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Jena verlegt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Tel.: 03661 6210 mit Bezugsnummer 0087790/2024 entgegen genommen.

